北京今日中到重度霾持续 明起霾减弱气温下降

原标题：北京今中到重度霾持续 明起霾减弱气温下降

中国天气网讯 今天（14日）北京温暖依旧，最高气温将达17℃，仍有中度到重度霾。今天夜间起冷空气来袭，明天霾将逐步减弱消散，同时气温将下降，到周五最低气温跌至冰点，最高气温8℃。

昨天，北京气温持续走高，南郊观象台下午最高气温飙升至19.6℃，迎来今年以来气温的新高。

今天，北京仍将维持温暖模式，北京市气象台预计，今天白天多云转阴，北转东风二级左右，最高气温17℃；夜间轻雾或雾转多云，东风一二级转北风四五级，最低气温6℃。今天夜间随着冷空气入京，明天气温将逐步下降，到周五最高气温将降至8℃，最低气温也将跌至冰点，与昨天最高气温相比，下降超过10℃。

今天早晨，北京顺义区后沙峪附近能见度较差。（图/关禺）

此外，今天仍有中度到重度霾，好在今天夜间将转北风，并有四级左右，明天白天北风仍然明显，扩散条件及能见度将逐渐转好。

近期北京气温起伏波动大，公众需注意适时添加衣物，以防着凉感冒。霾天气下，外出需做好健康防范，注意交通安全。

责任编辑：张岩