原标题：澳大利亚国际游客消费破413亿 中国游客贡献大

中新网3月14日电 据澳洲新快网报道，2017年，国际游客在澳花销超过400亿澳元，而中国访客的消费额占了其中的1/4。

澳大利亚联邦政府发布的国际游客调查（International Visitor Survey）最新数据显示，截至2017年12月的一年内，赴澳海外访客人次达到810万，在澳消费创下413亿澳元新高。相关数据较2016年增长6%，相当于为澳大利亚经济多注入了22亿澳元。

中国访客仍是在澳消费最多的国际游客群体，2017年消费额达到104亿澳元，占国际游客在澳总支出的1/4，较2016年激增14%。

而美国游客在澳消费增长3%，达到83亿澳元。

澳大利亚联邦贸易、旅游及投资部长乔博（Steve Ciobo）表示，“这一创纪录的增长对国家很有好处。到访的游客越多，他们的花销越多，对我们的经济、就业越有利。

“海外游客赴澳人次和消费数额均创下历史最高水平。在澳大利亚旅游业的成功中，中国（游客）仍然发挥着关键作用。”乔博说，在2017年中澳旅游年的支持下，我们看到了过去12个月（中国游客）的强劲表现，这突显出持续投资该市场的重要性。

而在各州及领地中，国际游客2017年在塔州消费数额增长了31%，增幅全澳第一。而西澳是唯一一个没有获得消费增长的州。此外，首都领地的增幅为23%，维州增长11%。

国际游客去年消费数额最多的是新州，高达104亿澳元。

责任编辑：张岩