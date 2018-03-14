俄媒称中方将首次参与俄铀矿项目：加强核能合作

原标题 俄媒称中方将首次参与俄铀矿项目：加强两国核能合作

参考消息网3月14日报道 俄媒称，中俄地区合作发展投资基金的首个项目将是参与在俄建设大型铀矿场。关于该项目主要投资条件的协议3月12日在莫斯科签署，双方称这是一份从中俄合作发展角度来看具有特殊性和突破性的协议。

据俄新社3月12日报道，该项目是在俄最大的铀开采工厂——隶属于原子能稀有金属和金矿开采公司的普里额尔古纳斯克矿山化工联合企业的基础上，建造具有战略意义的6号矿场。

报道称，原子能稀有金属和金矿开采公司总经理弗拉基米尔·维尔霍夫采夫、中俄地区合作发展投资基金管理公司董事长王峰、普里额尔古纳斯克矿山化工联合企业副总经理丹尼斯·米哈伊洛夫签署了协议。这样，中国将首次加入俄国家原子能公司的铀开采项目。

王峰在签字仪式上说：“基金首个项目与核能有关，这非常重要。可以说，6号矿场成为首个项目是两国的政治决定。”

俄国家原子能公司负责国际活动的副总裁尼古拉·斯帕斯基指出：“我们与中国的核能合作具有特殊性。这种综合性合作是我们与其他国家没有的。我们共同建造核电站，在突破性科学方向和核燃料循环方面开展合作。”他还表示，现在这种合作翻开了新的历史一页——开采铀的实际合作启动。

俄总统地区经济一体化顾问谢尔盖·格拉吉耶夫认为，中俄地区合作发展投资基金参与的铀矿场项目具有突破性，因为它是建立中俄联合项目投资机制所必需的。

格拉吉耶夫强调：“我们亟待用大型投资项目来充实欧亚经济联盟和‘一带一路’倡议的对接。如今，两国的这项倡议像线一样穿过两国关系的整块布。”

责任编辑：张岩