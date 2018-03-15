中使馆吁赴新加坡同胞注意入境问题 勿塞钱私了

原标题：中使馆吁赴新加坡同胞注意入境问题 勿塞钱“私了”

中新网3月15日电 中国驻新加坡大使馆日前发布公告称，顺利入境是中国公民赴新从事各类活动的前提。一直以来，中国驻新加坡使馆重视并积极处理中国公民入境受阻问题，与新加坡有关部门保持并加强沟通，努力推动中国公民来新进一步便利化。大使馆根据日常工作梳理列出以下常见问题和相关提醒，希望引起赴新中国公民重视，确保顺利入境。主要内容如下：

截图自中国驻新加坡大使馆网站。

一、护照

1。妥善保管护照。旅途中如需使用护照（如填写入境卡、购买免税品等），应确保用完后及时收好，妥善保管，切勿随意放置，防止遗失，同时注意确保护照完好，不破损，不缺页。

2。事先留存护照资料页复印件，随身携带备用。

3。如发现护照丢失，根据大使馆日常处理经验，应及时联系所乘航班、车辆（陆路入境）、旅游团负责人或购物商店等所到之处努力寻找。如确认丢失，及时向入境口岸（机场或陆路口岸）移民局人员反映情况并联系中使馆，使馆将在职责范围内提供协助。

二、签证

1。行前务必办好签证。新加坡目前不能办理落地签证，持中国护照旅客不适用96小时免签过境新加坡政策。如乘坐廉价航空公司航班经新加坡樟宜机场转机（包括转乘同一航空公司航班），因需要入关提取行李、办理登机牌等，也须提前办好签证。

2。来新目的须与所办理的签证种类相符。如不符，会有被拒绝入境的风险。

3。确保签证信息准确无误。行前应认真检查签证上的信息（包括姓名、性别、出生日期等），确保信息准确无误并与护照一致。如发现信息错误，应及时通过办理签证的渠道修改，切勿擅自改动电子版或纸版签证上的信息。

4。确保签证真实有效。应通过正规渠道申办签证，切勿因求快、图省事盲目相信不法中介。通过新加坡本地人担保办理签证的，应确保担保人具备相应资格，无违规违法等不良记录，以免受其牵连影响入境。

5。注意签证有效入境次数。单次有效入境签证只能入境一次，如需多次入境（如游客从国内先到新加坡，再从新加坡到周边国家游玩，最后回到新加坡乘机回国），需办理多次有效入境签证。

三、入境

1。如实填写入境卡，不隐瞒，不欺骗。

2。新加坡移民局官员有可能对旅客自称赴新旅游的真实性进行核查，建议事先准备好返程机票订单、酒店订单和足量现金或其他可证明有能力支付旅游期间费用的材料备查，提供的材料必须真实。

3。入境时如实回答移民局官员询问，不欺瞒，不掩饰。

4。即使持有效签证，也可能被拒绝入境，遇此情况应保持冷静并配合，避免出现过激言行，特别是不要向有关官员塞钱试图“私了”，以免授人以柄。如受到不公正对待，应注意收集和保存证据，以便日后诉诸法律解决。必要时可与我馆联系。

5。慎重携带物品。严禁携带毒品、国际禁运物品、受保护动植物制品等。切勿为陌生人携带行李或物品，防止在不知情中为他人携带违禁品而引起麻烦。慎带药品，在海关规定允许的范围内选择所携带药品的品种和数量。携带治疗自身疾病的特殊药品时，建议同时携带医生处方及药品外文说明和购药发票。携带金额相当于新币2万元以上现金须提前申报。新加坡对入境携带物品特别是酒类、烟草等有详细规定，具体请参见新加坡移民局和税务局网站：

6。如选择驾车入境，务必事先向新加坡陆路交通管理局申请有关手续，以免被禁止入境。请参见陆路交通管理局网站。

7。赴新工作人员应通过正规中介办理工作手续，确保入境时所持工作许可真实有效，工作许可上的个人信息应准确无误并与护照一致（比如姓名拼写的空格问题，中文名如叫张小二，护照上拼音为ZHANG XIAOER，如工作许可上写为ZHANG XIAO ER，则可能被视为信息不一致而影响入境）。如在抵达新加坡后才发现问题，应及时与中介或雇主沟通，由其向新加坡人力部申请修改，修改正确后才可入境。办理工作手续时应要求中介或雇主为自己购买保险，来新前应准备好保险单备查。

8。在新工作、学习人员，短期回国再次赴新前应确认工作准证、学生准证仍有效，避免因准证在本人不知情的情况下被取消而导致入境受阻。

9。如曾有过被新加坡拒绝入境的记录，再次赴新前需向新加坡移民局提出申诉，获准后再办理赴新相关手续。

责任编辑：张岩