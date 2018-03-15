原标题 [微视频]汪洋：旗帜鲜明讲政治是人民政协的本质要求

全国政协十三届一次会议3月15日上午在人民大会堂举行闭幕会。全国政协十三届委员会主席汪洋在闭幕会上发表讲话。

全国政协主席 汪洋：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度。

近七十年的实践证明，这样的选择是正确的。正是在中国共产党的领导下，我们才赢得了中国革命、建设、改革的胜利。正是有以习近平同志为核心的中共中央的坚强领导，我们才能实现新的历史性变革、迈向新时代、走向民族复兴。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国最大的政治。旗帜鲜明讲政治是人民政协的本质要求，中国共产党领导是人民政协事业发展进步的根本保证，也是新时代人民政协必须恪守的根本政治原则。我们要推动参加人民政协的各党派团体和各族各界人士不断增强对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。我们要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉接受中国共产党领导，自觉维护习近平总书记的核心地位，自觉维护中共中央权威和集中统一领导，在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上统一思想、统一意志、统一步调，确保人民政协事业的正确政治方向。坚定不移的走中国特色社会主义政治发展道路，使中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在新时代得以坚持和完善，为人类政治文明的进步，贡献中国智慧和中国方案。

人民政协是人民民主的重要制度，必须以人民为中心履职尽责。为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴是中国共产党人的初心和使命，也是人民政协的初心和使命。

习近平总书记强调，人民政协要把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为工作的出发点和落脚点，把促进民生改善作为重要的着力点，抓住民生领域重要问题资政建言，协助党和政府破解民生难题，增进人民福祉，做到人民政协为人民。

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责任编辑：张岩