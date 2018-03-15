河北将建一批冰雪小镇 2022年滑雪场达80个以上

原标题：河北：2022年滑雪场达80个以上，建一批冰雪特色小镇

3月13日，河北省印发《河北省人民政府办公厅关于创新冰雪运动发展体制机制的实施意见》，提出要大力普及推广冰雪运动，提升该省冬季项目竞技实力，加快冰雪运动强省建设。

河北省提出的目标是，到2022年，河北省冰雪运动实现跨越式发展，冰雪竞技水平快速提升，2020年参加全国冬运会获得金牌，2022年参加北京冬奥会力争夺得奖牌；群众冰雪运动广泛开展，2022年在河北省参与冰雪运动人次达到3000万以上；冰雪场馆数量持续增加，2022年全省滑雪场达到80个以上、滑冰场（馆）达到200个以上；冰雪运动人才规模稳步提升，到2022年，冰雪运动竞技人才达到1200名以上，冰雪运动普及人才16000名以上。

该《意见》称，河北正在以筹办2022年冬奥会为契机，加快冰雪运动发展，但工作中仍存有一些明显的短板，主要是：冰雪竞技运动从零起步，底子薄、基础差，特别是尖子运动员、金牌教练员等人才严重匮乏；群众冰雪运动参与面不广，普及率低，地区发展不平衡；冰雪场地设施匮乏，质量不高；财政资金投入、运动员教练员引进、激励奖励、出国培训等政策亟需突破，尚未形成多部门齐抓共管的联动格局。

因此，《意见》提出，要突出抓好专业运动队建设，全力推动跨项跨界选材，深入开展高水平合作共建，积极推进社会办运动队，实施开放式训练，建设复合型训练保障团队，实施科技助力计划。《意见》还提出，鼓励学校因地制宜开展冰雪运动训练，建设优秀冰雪运动后备人才梯队，完善冬季项目赛事设置，大力实施教练员“省培计划”，加强与东北冰雪运动大省和周边省市的交流合作，加大对冰雪运动后备人才培养的扶持力度。《意见》强调，要分批次在全省中小学建设冰雪运动特色学校，2022年达100所以上。

加快冰雪场地设施建设方面，《意见》提出，要加大场地设施建设投入力度，省级重点支持各市建设1830平方米的标准公共滑冰馆，相应给予一定资金扶持。不断丰富场地设施类型，在公共体育场地、城市广场、社区广场及有条件的学校，运用新技术、采用多种方式建设季节性、临时性冰雪场地。创新场地设施运营管理模式，大力发展特色旅游、培训、酒店等相关产业，打造一批集运动、餐饮、娱乐、休闲、度假于一体的冰雪特色小镇，建成国家级冰雪特色小镇2-3个，省级冰雪特色小镇10个。

责任编辑：张玉