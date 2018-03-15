原标题：台当局将重启第二核电厂2号机组 称“符合标准”

中新社台北3月15日电 （记者 陈小愿 张晓曦）台湾当局“原子能委员会”（以下简称“原能会”）主委谢晓星15日在台北称，第二核电厂2号机组符合重启标准，相关程序已完备，最快下周向台湾电力公司发核准重启公文。

台电公司2月5日向“原能会”提出重启第二核电厂2号机组申请，此前该机组已停止运转逾600天。“原能会”3月5日公布审查结果，认为机组各项指标符合要求。

谢晓星15日向台立法机构做“核二厂2号机大修后机组再运转之安全管制”报告，有中国国民党籍民意代表指，重启该机组与当局“非核家园”政策相悖。

谢晓星做完报告后称，“原能会”对核二厂2号机重启有准驳权，向台立法机构报告后，程序已完备。近日将再检视相关资料，最快下周发出核准重启的公文。

台电公司董事长杨伟甫表示，接到“原能会”通知后将立即开始重启准备工作，预计着手后9天可满载发电。

所谓“2025非核家园”是民进党一项主要政策主张。当局此次拟重启核二厂2号机组，引发舆论关注。

多个民间团体代表15日召开记者会，呼吁当局勿草率重启核二厂2号机组。还有团体在台当局领导人办公室所在地凯达格兰大道上集会。

另据报道，台“环保署”14日晚间通过深澳火力发电厂更新扩建计划的环境评估报告，引起发电厂附近部分居民及环保团体抗议。

深澳火力发电厂建于1960年，曾是台湾发电量最大的燃煤发电厂，主要供应台湾北部地区电力。因机组老旧于2007年关停，并试图转型。

缺电问题近年困扰台湾。《联合报》日前刊发社论指，重启核二厂2号机组，是应对电力危机的必然选择，但同时折射出当局能源转型政策目标和手段悖离的问题。

《经济日报》社论指出，从近一两年台当局能源政策左支右绌的结果看，“非核家园”是难以实现的目标，即便实现也会出现缺电、涨电价和空污增加等后果。与其逞口舌之能，不如检讨并提出务实的能源政策，才不会影响企业投资意愿和民众生活质量。（完）

责任编辑：刘光博