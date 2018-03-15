环球时报社评：中国岂是美国用来擦脏桌子的抹布

原标题：社评：中国岂是美国用来擦脏桌子的抹布

美国白宫发言人14日澄清说，特朗普总统日前在推特上要求中国减少10亿美元贸易顺差是笔误，美国要求的是中国将两国贸易失衡减少1000亿美元。这大概是人类贸易史上从未有过的狮子大开口。

同在14日，特朗普任命对华强硬的财经电视评论员库德洛为白宫国家经济委员会主任。库德洛几天前还表示，他相信美国加征钢铝关税会赦免所有盟友，只有中国除外。他在接受特朗普任命后的第一次对外谈话中，表示希望看到美国“带领大型贸易伙伴和盟国与中国对抗”。

美国经济这些年不如意，是在中国、印度等新兴经济体的飞速发展面前显得慢了，实际上它和其他西方国家比起来算好的。特朗普政府向国内做出一系列不切实际的承诺，喊出煽情口号，目的是为了吸引更多选票，这大概也是美国国情的产物。

但是把美国经济仍然“不达标”的那些原因都归咎于中美贸易失衡，指责中国偷走了美国人的工作，是要把中国当成抹布，擦美国乱七八糟的桌子。拍脑袋说出要中国减少1000亿美元顺差，这是华盛顿想象出来的超级抹布。

至于库德洛想构建一个美国领导的贸易同盟对抗中国，大概是他习惯性为博取收视率的狂想。美国连TPP都退出了，几乎对所有贸易协定翻了脸，白宫里的要员们天天在自私自利地扒拉着小算盘，美国的贸易保护主义正遭全球诟病，它何德何能绑架其他国家与中国贸易搞对抗？

华盛顿很清楚让中国迅速减少1000亿美元对美顺差完全不现实，中国人不可能为了取悦美国而做无原则的妥协。美国休想拿荒唐的关税吓唬中国，强迫一直遵守WTO规则的中国接受美国自己任性制定的各种霸王条款。

中国不是美国手里的抹布，如果美国拿不出可行的促进贸易平衡方案，采取对中国产品大规模加征关税的粗暴行动，那么中国势必报复。一旦美方试图从中国割一块肉走，它就必须被打掉一排门牙。

特朗普政府表现出很明显的欺软怕硬倾向，这与该政府在美国国内政治基础薄弱，急于做出成绩，又害怕惹出大麻烦有关。一旦美国集中对中国产品开刀，中国就应针对性地以牙还牙。特朗普不是最在意选票吗？中国就应把贸易报复的火力对准支持特朗普及其所属党派的农业州、铁锈州等，让那些选民判断特朗普对华贸易举措的愚蠢和短视。

中国媒体可以加大对美国农产品安全隐患的报道，那样无论美国大豆、玉米，还是牛肉，都将面临对中国出口的困难，而且这种影响将是长期的。

如果中美贸易战最终注定要来的话，那么中国就该放开手脚，让华盛顿彻底懂得什么叫“杀敌一千自损八百”。中国社会都清楚政府不想打贸易战，我们的反击是被迫的，因此贸易战至少一段时间内不会影响中国社会的团结。但美国人都知道贸易战是特朗普政府主动挑起的，它的后果会在美国社会迅速政治化，令特朗普政府搬起石头砸自己的脚，吃不了兜着走。

因此不切实际地拿中国当抹布擦美国脏桌子，最后所有脏东西都要擦到华盛顿自己的脸上去。中国这块布不吃油，拿它做抹布是一个错误。

中国不必担心我们出招太“狠”，会进一步刺激美方的“斗志”。中美关系把规矩定好，比维系友好氛围更重要。中国比美国任何盟国的贸易实力都强大得多，华盛顿理应对中国更讲理，而不是更蛮横。我们要用行动建立美方的这种认识，为此我们应不惧付出代价。

责任编辑：桂强