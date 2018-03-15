采购美F-35战机？台防务部门改口:未正式列入清单

原标题：台防务部门改口：有考虑F-35 但未正式列入对美采购清单
参考消息网3月15日报道 台媒称，台当局防务主管部门3月15日下午发布新闻稿表示，未来战机希望符合短场起降、视距外攻击与隐形功能，只要符合这些功能都能纳入选项，而F-35也是考量之一，但未正式列入对美采购清单。
据台湾“中央社”网站3月15日报道，台防务主管部门负责人严德发当天上午在台立法机构答询时说，F-35符合台军作战需求，确实有向美方提这项方案，但架次不愿透露。
报道称，委员会散会后，严德发特地前往媒体席澄清，未向美方提出正式采购文件。台防务部门下午也发布新闻稿表示，未来战机希望符合短场起降、视距外攻击与隐形功能，只要符合这些功能都纳入选项，而F-35也是考量之一，目前未正式列入对美采购清单。
报道称，F-35是美国航空航天制造商洛克希德·马丁公司研发生产，分A、B、C三个型号。A型主要供空军操作的战斗机；B型具备短场起飞、垂直降落能力，美陆战队即操作B型；C型是海军操作的航空母舰舰载战斗机。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 政协委员：建议法定婚龄降至18岁
- 【 军事 】 印军方:若与中国真打印军坚持不了10天
- 【 财经 】 专家：个税起征点调整最快下半年落地
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 帕托赢球后再度示爱热巴 女方这样回应
- 【 科技 】 著名物理学家霍金去世 引发全球悼念
- 【 教育 】 大学生陷网贷骗局 为百元佣金被骗1.1...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有