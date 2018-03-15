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采购美F-35战机？台防务部门改口:未正式列入清单

采购美F-35战机？台防务部门改口:未正式列入清单
2018年03月15日 23:45 参考消息
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　　原标题：台防务部门改口：有考虑F-35 但未正式列入对美采购清单

　　参考消息网3月15日报道 台媒称，台当局防务主管部门3月15日下午发布新闻稿表示，未来战机希望符合短场起降、视距外攻击与隐形功能，只要符合这些功能都能纳入选项，而F-35也是考量之一，但未正式列入对美采购清单。

　　据台湾“中央社”网站3月15日报道，台防务主管部门负责人严德发当天上午在台立法机构答询时说，F-35符合台军作战需求，确实有向美方提这项方案，但架次不愿透露。

　　报道称，委员会散会后，严德发特地前往媒体席澄清，未向美方提出正式采购文件。台防务部门下午也发布新闻稿表示，未来战机希望符合短场起降、视距外攻击与隐形功能，只要符合这些功能都纳入选项，而F-35也是考量之一，目前未正式列入对美采购清单。

　　报道称，F-35是美国航空航天制造商洛克希德·马丁公司研发生产，分A、B、C三个型号。A型主要供空军操作的战斗机；B型具备短场起飞、垂直降落能力，美陆战队即操作B型；C型是海军操作的航空母舰舰载战斗机。

责任编辑：桂强

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