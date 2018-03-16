中央气象台发布寒潮蓝色预警 陕西湖北等将大降温

原标题：中央气象台发布寒潮蓝色预警 这些地方将大幅降温

中新网3月16日电 中央气象台3月16日06时继续发布寒潮蓝色预警：受冷空气影响，预计16日，陕西南部、湖北西部、西南地区东部、江南中部和东南部等地气温将下降4~6℃，部分地区降温幅度可达8℃。日最低气温0℃线将位于黄淮东部、华北南部等地。

上述大部地区并将有4~6级偏北或偏东风，阵风和江河湖面风力可达7级以上。

东部海区将有7~8级偏北风。新疆南疆盆地、甘肃西部、内蒙古西部、宁夏、陕西北部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。

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