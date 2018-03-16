原标题：中东部将迎新一轮降水过程 冷空气影响陕西等地

中新网3月16日电 据中央气象台网站消息，预计，16日开始，我国中东部地区迎来新一轮降水过程，其中西北地区东南部、西南地区东部、江汉、江淮、江南北部、华南西部等地部分地区有中到大雨，局地暴雨。此外，受冷空气影响，预计16日，陕西南部、湖北西部、西南地区东部、江南中部和东南部等地气温将下降4~6℃，部分地区降温幅度可达8℃。

全国大风降温预报图（3月16日06时-17日08时）

据悉，昨日，吉林东部、辽宁及新疆西北部等地出现小到中雪或雨夹雪，吉林东南部局地大到暴雪；江苏、安徽、江西中北部、福建东部、湖南中部等地出现大雨或暴雨，安徽六安和池州、湖南常德、江苏南京等局地大暴雨（100~134毫米），上述部分地区还伴有雷暴大风和短时强降雨等强对流天气。

今晨，东北地区东部和南部、华北、黄淮和江淮等地出现6~10℃降温，河北中南部、山东等地降温幅度达12~16℃；四川盆地、浙江南部、福建、广东、江西南部等局地出现大雾。

中央气象台预计，16日开始，我国中东部地区迎来新一轮降水过程，其中西北地区东南部、西南地区东部、江汉、江淮、江南北部、华南西部等地部分地区有中到大雨，局地暴雨，上述局地并将伴有雷暴大风或短时强降水等强对流天气，此外16日至18日，新疆北部多雨雪。

受冷空气影响，预计16日，陕西南部、湖北西部、西南地区东部、江南中部和东南部等地气温将下降4~6℃，部分地区降温幅度可达8℃。日最低气温0℃线将位于黄淮东部、华北南部等地。黄淮、江淮、江南北部、西北地区东部等地将有4~6级偏北或偏东风，阵风和江河湖面风力可达7级以上。东部海区将有7~8级偏北风。中央气象台于3月16日06时继续发布寒潮蓝色预警。

此外，受大风天气影响，预计16日08时至17日08时，新疆南疆盆地、甘肃中西部、青海北部、内蒙古西部、宁夏、陕西中北部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中南疆盆地南部局地有沙尘暴，中央气象台3月16日06时继续发布沙尘暴蓝色预警。

全国沙尘预报图（3月16日08时-17日08时）

未来具体预报：

3月16日08时至17日08时，新疆西北部、西藏南部和东部、陕西北部、华北西部等地的部分地区等地有小到中雪或雨夹雪，局地有大雪；西北地区东部、西南地区大部、江南大部、华南大部等地有小到中雨，其中广西北部、贵州南部、四川盆地北部、西藏东南部等地局地有大到暴雨，上述局部地区并将伴有雷暴大风或短时强降水等强对流天气。内蒙古西部、宁夏、陕西北部、江淮、江汉和江南北部等地有4~6级风；新疆南疆盆地、甘肃中西部、青海北部、内蒙古西部、宁夏、陕西中北部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡将有6~7级、阵风8级的偏北或东北风，其中东海东北部海域将有8级、阵风9级的东北风。

全国降水量预报图（3月16日08时-17日08时）

3月17日08时至18日08时，新疆西北部、黑龙江西北部、青藏高原中东部、山西大部、内蒙古中部偏南地区等地有小到中雪或雨夹雪，其中新疆西北部高海拔地区局地有大到暴雪；西藏东南部、西北地区东部、西南地区大部、华北中南部、黄淮、江淮、江汉、江南西部和北部、华南中西部等地有小到中雨，其中，重庆东南部、湖北南部、贵州东部、湖南北部等地部分地区有大到暴雨，上述部分地区并将伴有雷暴大风或短时强降水等强对流天气。内蒙古中东部等地有4~6级风，南疆盆地等地有浮尘或扬沙天气。

全国降水量预报图（3月17日08时-18日08时）

3月18日08时至19日08时，新疆东北部、青藏高原中东部、陕西北部、黑龙江东部等地的部分地区有小到中雪，局地有大雪；华北南部、西部地区东部、黄淮、江淮、江汉、江南大部、西南地区大部、华南西部和北部等地有小到中雨，其中，江淮西南部、江南北部及广西北部等地部分地区有大雨，局地暴雨。甘肃西部、内蒙古中部、黑龙江北部和南部、江淮东部等地有4~5级风，南疆盆地等地有浮尘或扬沙天气。

全国降水量预报图（3月18日08时-19日08时）

责任编辑：张岩