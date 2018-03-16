印媒：莫迪“印度制造”计划落空 更依赖中国产品

原标题：印媒：莫迪“印度制造”计划落空，对中国产品依赖不降反增

印度总理莫迪2014年刚上任时提出一项“印度制造”计划，旨在降低印度对于中国机械设备的依赖，以减少由此给印度带来的巨大贸易逆差。不过，三年过去，莫迪的这一计划看起来并没有取得成功。

印度英文杂志《今日印度》3月13日的一篇文章指出，在莫迪发起“印度制造”的过去3年中，印度对中国的产品的依赖度不降反增。文章称，从2014年到2017年，印度进口中国机械产品增加了25%，而同一时期，印度对中国出口却停滞不前。

据中国商务部援引印度商业信息统计署与印度商务部统计，2017年印度与中国双边货物进出口额为845.4亿美元，增长21.4%。其中，印度自中国进口720.5亿美元，增长18.7%。印度与中国的贸易逆差595.7亿美元。

《今日印度》文章称，莫迪启动“印度制造”的2014年，印度自中国年进口额为540亿美元，主要进口产品包括机械设备以及医药产品，3年间增长了25%。

莫迪2014年5月发起的“印度制造”运动，目标是将印度打造成世界制造中心，确保全国经济稳定增长，摆脱对中国进口商品的依赖。

这一目标无论从社会角度，还是从对外政策角度来看，都是重要的。现在印度经济年度增长率为6%。但按照世界银行的数据，印度全国仍像从前一样，有30%的居民生活在贫困线以下，他们每天的生活消费低于1.95美元。预计，迅速发展工业可大幅提高他们的生活水平。

莫迪确信，印度的劳动力价格为平均每小时92美分，而中国的劳动力价格为平均每小时4美元。他想拿这一点做文章。

俄罗斯卫星新闻社援引麦肯锡咨询公司不久前的一项计算称，中国工人的劳动生产率要高4倍。这意味着，竞争优势恰恰在中国方面。麦肯锡咨询公司指出，印度工厂装备不佳，生产没有实现自动化，存在产品质量控制问题，而且没有建立起供应链。

例如，把货物从印度德里运至孟买，陆运价格居然与经海路把货物从中国广州运至孟买的价格相当，虽然运输距离远了4倍。 印度的基础设施也拉了企业家的后腿。虽然中国和印度电价几乎相同，但中国极少停电。而在印度，停电是司空见惯的现象，因为电力需求远远超过现有发电能力。

责任编辑：张玉