印媒：印度已将“研发中心王冠”拱手让给中国

原标题 印媒：研发中心落户，中国首超印度

印度《经济时报》3月16日文章，原题：印度已将“研发（中心）王冠”拱手让给中国 过去两年来，中国已在吸引全球企业的工程研发中心方面首次超越印度。

分析机构HfS研究公司的一份报告称，2017年第三季度，北京吸引9家全球研发中心落户中国，而印度则新设8家此类中心。在中国设立研发中心的企业包括在沈阳开办研究机构的宝马汽车。在这9家企业中，3家已承诺投资约9.3亿美元。与此同时，在印度的上述8家企业中，3家公司已公布约4.43亿美元投资。“在去年第三季度，除这些拟建的新研发设施外，已经落户中国的既有研发设施也出现更大幅度的扩张”，HfS Research的高级副总裁帕里克·查恩说。查恩引用该报告的内容表示，2016年第二季度以来，宣布在印度设立的工程研发中心已经呈现出放慢趋势。和印度相比，中国在汽车和消费电子领域的“曝光度”更高，庞大的市场也让跨国企业更愿意将研发中心设在中国。

然而，印度软件与服务业企业协会表示，很难基于一个季度的增长数据下结论。该协会主席主席R·钱德拉塞卡尔表示，即便中国在硬件制造业和汽车等领域领先于印度，但就由软件主导的活动而言，业内企业仍在对印度寄予厚望。（作者艾雅恩·普拉马尼克，丁雨晴译）

责任编辑：张岩