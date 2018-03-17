双星伴月天象19日将上演:金星“牵手”水星会娥眉

原标题：19日天宇上演“双星伴月” 金星“牵手”水星会“娥眉”

新华社天津3月17日电（记者周润健）天文专家介绍，19日，月亮、金星和水星将在西方低空一同现身，上演“双星伴月”天象。届时，如果天气晴好，我国公众可在落日的余晖中欣赏到金星“牵手”水星约会“娥眉”的美丽画面。

天文教育专家、天津市天文学会理事赵之珩介绍说，整个3月，如果天气晴好，太阳落山后不久的西方低空，都能见到明亮的金星和暗一些的水星。3月18日，水星“合”金星，此时，金星的亮度-3.9等，水星的亮度0等。届时，如果天气晴朗，公众可欣赏到两大行星“星星相吸”，携手漫步苍穹的天象好戏。

有意思的是，农历初三的娥眉月“不甘寂寞”，19日会来到水星与金星附近“凑趣”。金星和水星仿佛窄窄的月亮船上抛下来的两颗宝石，一大一小，一明一暗，十分有趣。三个明亮的天体排列成一个三角板的形状，星月相伴，窃窃私语，如一幅水墨画般，在天边徐徐展开。

赵之珩提醒，大约在19时30分左右，这一星月相伴的美丽画面将悄悄沉入到地平线以下，感兴趣的公众要抓紧时机欣赏。“观测时要选择空旷、视野开阔的场地，还要避开城市灯光，用普通的双筒望远镜或肉眼均可观赏。”

天文资料显示，金星是距离地球最近的行星，水星是距离太阳最近的行星。

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