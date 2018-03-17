人大代表李秀香:运用人脸识别等高科技防沉迷网游

原标题：内容要更净化，高科技防沉迷——代表“两步法”建言网络游戏健康发展

新华社北京3月17日电（记者邬慧颖、侯雪静）“我带来的这份建议，或许反映了当下很多家长、教师的迫切愿望。”全国人大代表、江西财经大学环境与贸易研究中心主任李秀香说，网络游戏发展对未成年人群体带来的负面影响一直是社会关注焦点。她建议，一方面要完善游戏内容审核机制、进一步净化游戏内容，同时要运用人脸识别等高科技手段进一步防止未成年人沉迷网游。

李秀香介绍，近年来，随着智能手机的普及，网络游戏已变得随处可及，游戏产业发展迅速。但产业发展的同时，由于未成年人群体自我管理能力薄弱，他们沉迷网络游戏也一直是家长、教师头疼的问题。

“从端游、页游再到如今的手游，由于目前网络游戏庞杂，准入门槛较低，管理难度大，因此部分企业仍然选择打‘擦边球’，在游戏中掺杂一些暴力、色情的内容。这对未成年人成长极为不利。”李秀香说，尽管相关监管部门一直对网络游戏严格把关，但网络游戏行业粗放发展、部分网络游戏有较强隐蔽性，致使监管阻碍重重，对未成年人身心健康发展带来较大危害。

李秀香分两步对网络游戏发展提出了自己的建议：

第一步，进一步净化网络游戏内容。

“要完善游戏内容审核机制。可成立专门的审核机构，在游戏发行前对游戏内容进行定性，对于内容不易于未成年人娱乐、易沉迷的网络游戏坚决禁止未满18岁的未成年人参与。”李秀香表示，“还要提高网络游戏制作商、运营商的准入门槛，提高网络游戏的制作质量和文化内涵；加强对游戏产业链尤其是运营商的监管，对擅自违反规定提供给不适合年龄层面消费者的运营商要予以惩戒，游戏发行者承担连带责任。”

第二步，运用高科技手段防止未成年人沉迷网游。

李秀香说，她在与一些中小学生交流时发现，“限时”“实名制”等手段并不能很好地规范未成年人玩手机游戏的行为。她建议，监管部门要借助高科技手段，如人脸识别和指纹识别等技术，促进实名制和未成年人防沉迷系统更加有效发挥作用。

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责任编辑：张建利