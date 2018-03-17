（两会受权发布）十三届全国人大一次会议主席团举行第七次会议

新华社北京3月17日电 十三届全国人大一次会议主席团17日上午在人民大会堂举行第七次会议。

主席团常务主席栗战书主持会议。会议应到190人，出席190人，出席人数符合法定人数。

根据《中华人民共和国宪法》第六十二条的规定，中华人民共和国主席习近平向大会提出了国务院总理的人选，中华人民共和国中央军事委员会主席习近平向大会提出了中央军事委员会副主席、委员的人选，提请大会决定任命。

主席团会议分别经过表决，决定将习近平提名的国务院总理的人选和中央军事委员会副主席、委员的人选，提请各代表团酝酿。

3月15日，中共中央向大会主席团提出了国家监察委员会主任、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、十三届全国人大常委会委员的建议人选。主席团会议分别经过表决，决定将这上述人选作为主席团提名，提请各代表团酝酿协商。

主席团常务主席陈希、王晨、曹建明、张春贤、沈跃跃、吉炳轩、艾力更·依明巴海、万鄂湘、陈竺出席会议。

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责任编辑：张建利