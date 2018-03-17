史上最严楼市调控一周年：北京房价全面下跌

中新社北京3月17日电 （记者 于立霄）3月17日是北京史上最严楼市调控政策实施一周年的日子。过去一年，北京出台调控的组合拳切中要害，使得新房、二手房成交量近乎腰斩，房价全面下跌。专家认为，调控效果明显，市场回归理性，未来楼市将继续在低位运行。

资料图：置业顾问为民众推荐商品房户型。 中新社记者 韦亮 摄

自去年“3·17”以来，北京相继出台20余项楼市调控政策，先是实行“认房又认贷”、提高二套首付比例、降低贷款最高年限、限购住宅平房，接着又出政策要求非京籍购房者纳税需连续60个月。随后，出台了“离婚一年内房贷算二套”，并对过道、车库、廊道等异型房实行“三不政策”，招招剑指投资投机性炒房。

在接连不断的政策组合拳下，部分购房客户或失去购房资格，不得不放弃购房计划；或资金实力有限无法应对首付比例的提高，被迫延缓购房计划。而遭受打击最大的是“商住房”，全面限购“商住房”的政策，遏制住了炒房行为。

多部门轮番推出调控新举措，令房地产市场降温显著。据中原地产研究中心统计数据显示，调控一年时间，北京新建商品房签约23388套，同比下调幅度达48.7%，刷新历史最低纪录。

新房成交量全面降温，二手房市场也掉头向下，步入下行通道。从去年3月二手房市场异常火爆后快速降温。一年时间，不仅成交量腰斩，房价也连续9个月环比下跌，其中有7个月领跌中国内地各大城市。

中原地产研究中心统计数据显示，调控前一年北京二手房签约254916套，调控后一年签约仅120821套，成交量下跌52.6%。

北京各区二手房价格出现不同程度下跌，通州区实施更严厉的限购措施，降幅最大。据统计，北京各区二手房价格今年3月较去年同期下跌8%至30%不等。其中，顺义区跌幅较小，下跌8.1%；通州区跌幅最大，达到29.1%。

北京市住房和城乡建设委员会主任徐贱云表示，2018年北京楼市调控不动摇，将采取持续调控的定力，保持住房市场平稳运行。

针对北京楼市未来走势，中原地产首席分析师张大伟预计，从今年3月下半月开始，北京将有大量的限价商品房与共有产权房上市。随着政策进入平稳周期，楼市也步入低谷徘徊期，预计后期市场将继续在低位运行。

我爱我家集团副总裁胡景晖认为，从严从紧调控是大势所趋，北京二手房市场将继续降温，交易量在回升中趋稳，价格于下跌中趋稳。未来北京二手房市场将更加健康、稳定。

徐贱云表示，今后五年北京楼市调控措施将持续发力，计划供应6000公顷土地、建设150万套住房，供应25万套共有产权住房，提高共有产权住房的建设品质，抑制投资投机性购房需求，促进住房回归居住属性，有效推动北京房地产市场平稳健康运行。（完）

责任编辑：张建利