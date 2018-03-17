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美国签署“与台湾交往法案” 中方：已提严正交涉

美国签署“与台湾交往法案” 中方：已提严正交涉
2018年03月17日 22:28 外交部网站
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　　问：据报道，美方已签署“与台湾交往法案”。中方对此有何评论？

　　答：我们对美方签署“与台湾交往法案”表示坚决反对，并已向美方提出严正交涉。

　　正如中方多次指出的，该案有关条款尽管没有法律约束力，但它严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出了严重错误信号。我们对此坚决反对。中方敦促美方纠正错误，停止美台官方往来和提升实质关系，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和台海地区和平稳定造成严重损害。

责任编辑：张建利

美方中方法案
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