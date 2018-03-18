北京升温至13℃适宜户外活动 下周最高温冲击20℃

原标题：北京今升温至13℃适宜户外活动 下周最高温冲击20℃

中国天气网讯 昨天（17日）北京终于等到一场“像样”的雪，持续145天的无有效降水纪录被终结。预计今天京城天气转好，气温迅速上升，最高气温13℃，午后较适宜户外活动。下周气温还将冲高，有望突破20℃，或开启入春进程。

终于等到你！昨天北京迎来大范围降雪，监测显示，17日5时至17时，全市平均降水量3毫米，城区平均3.5毫米，最大的朝阳区豆各庄站为7.1毫米。对于此前已经持续145天无有效降水的京城来说，可谓是一场瑞雪、喜雪，各种美图、视频刷爆社交媒体。正值周末，尽管最高气温仅有2.3℃，仍挡不住市民们赏雪的步伐。据市公园管理中心发布数据，市属11家公园游客接待量较往日大幅增长近三成。

昨天，不少游客雪中游故宫。（图/赵嫣嫣）

昨天的雪刚好处于常年终雪日附近，从1971年-2000数据来看，南郊观象台常年终雪日是3月17日，从1981-2010年来看终雪日是3月12日。从以往情况以及未来预报看，这场雪有可能是这个冬天的终雪。

雪后空气湿度增大，昨夜起雾气渐起。北京市气象局发布昨天下午17时大雾黄色预警，提醒大家注意防范。今晨，仍有雾气出没，加上雪后道路湿滑，出行的市民请注意交通安全。

今晨，朝阳隐藏在雾气中。

今天北京天气转好，气温迅速上升。北京市气象台预计，今天白天多云转晴，早晨有轻雾，北转南风二三级，最高气温13℃；夜间晴间多云，南转北风二三间四级，最低气温1℃。气温明显回升，午后较适宜户外活动，但昼夜温差较大，外出注意适当调整着装，以防感冒。

下周北京气温冲击20℃。

下周气温还将冲高。从目前预报来看，下周一至周三气温相对平稳，最高气温9-13℃，最低气温0-3℃。周四至周六升温明显，最高气温有望突破20℃，或开启入春进程。

责任编辑：初晓慧