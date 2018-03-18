李敖长女声明要打亲子诉讼 将写书曝光李敖生活

原标题：李敖长女李文声明要打“亲子诉讼”，将写书曝光李敖真实一面

2005年李敖访问大陆时，和女儿李文相聚。 资料图

台湾著名作家李敖罹患脑癌3月18日在台北不幸过世，享年83岁。18日下午，李敖长女李文就通过脸书（Facebook）发出7点声明，宣布要打“亲子诉讼”，争取自己在李家的定位。

据东森新闻云报道，李文在文中也形容父女间为了完成不同的使命感，“利用了”对方，“老爸和我是‘好朋友’的关系，所以我不会那么的‘难过’”。

李文在声明中说，李敖一直通过提供金钱的方式抚育自己长大，还为自己提供大学学费，这些都让自己很感恩，但自己也有对父亲李敖不满的地方。

李文透露，自己对父亲李敖不满的地方主要是李敖坚决不帮她办理户口，导致自己如今在台湾身份麻烦，而自己14岁时曾被母亲后来的先生性骚扰，李敖却没有出来替自己维权。

此外，李文还说，自己将会写完《李敖不为人知的秘密》一书，曝光父亲李敖私下真实的一面，但也会请人帮忙翻译《李敖大全集》英文版，“让老爸的文学进到国际化”。

对于自己的身份问题，李文表示，自己会去台北地方法院提出“亲子关系”的诉讼，还给自己一个（李家）的位置，“现在只有老爸的扶养证明和曼哈顿出身证明有我们父女的关系，可是台湾所有有关机构的档案文件并没有我和我父亲的任何关系登记。所以我需要法院的证明。也是我应该争取得到的。”

最后李文说，“希望媒体朋友不要太打扰老爸最后太太的家人们。因为他们不太跟媒体打交道的。”

公开报道显示，李文出生于美国西雅图，是李敖与前女友王尚勤的女儿。李敖与王尚勤分手后，李文随母亲生活，大学毕业后从事英语教学和研究工作，曾出版《我和李敖一起骂》一书中，探讨了国民素质及社会文明领域方面的问题。

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责任编辑：张建利