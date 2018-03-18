台政坛人物哀悼李敖 宋楚瑜：李敖吾兄 亦师亦友

原标题：台政坛人物哀悼李敖，宋楚瑜写长文：李敖吾兄，亦师亦友

台湾著名作家李敖罹患脑癌3月18日在台北不幸过世，享年83岁。台湾政坛人物18日先后对李敖去世表示哀悼。

据联合新闻网消息，国民党主席吴敦义当日对李敖去世表达遗憾与不舍之意。台湾前立法机构负责人王金平表示，对于李敖的去世感到非常惋惜，他更称赞李敖，“不愧为是当代的传奇人物”。

台湾地区领导人蔡英文18日下午通过脸书（Facebook）发文称，李敖的过世，代表了一个时代的消逝，“台湾社会因为有李敖这样的人，而不再沉闷”。蔡英文在文末写道：“李大师，一路走好，也请家属节哀，保重身体。”

2015年4月，亲民党主席宋楚瑜和李敖。 台海网 资料图

亲民党主席宋楚瑜也通过脸书发布题为《侠骨柔肠，潇洒走一回》的长文悼念。宋楚瑜在文章中写道：“李敖大师走了，捧着他亲刻送我的一方印章，久久不能自已。”

宋楚瑜的长文从自己担任“新闻局长”时期和李敖办杂志被查禁开始回忆两人交情，到一同参加台湾地区领导人和台北市长选举，坦言“我们本来是在政治的对立面，时势移转，却成为莫逆之交。多次促膝长谈，相见恨晚”。

最后，宋楚瑜写道：“李敖吾兄，亦师亦友，侠骨柔肠，嘴利心软，快意人生，潇洒来去，不论您身在何方？大师形影，永远在我心中！”

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责任编辑：张建利