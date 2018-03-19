外媒猜测美国要放弃对华“接触政策” 靠谱吗？

原标题：面对中国崛起，外媒对“美国要放弃对华‘接触政策’”的猜测靠谱吗？

参考消息网3月17日报道 “美国的对华政策终于迎来了决定性变革。”3月13日，日本《产经新闻》在题为《美国对华接触政策的终结》的文章中称，美中建交已近40年，现在美国各党派似乎得出了一个共同结论，即历届政府一直奉行的对华接触政策已告失败。

事实上，面对崛起的中国，境外媒体已不是第一次发出这样的声音。这些媒体猜测，未来，美国将要放弃对华“接触政策”吗？

“接触政策”怀有极强政治目的

境外媒体标榜的美国对华“接触政策”有着“光鲜的外衣”。日本《产经新闻》称，“接触政策”是指，虽然中国奉行与美国基本价值观不同的体制，但如果美国推进合作，帮助中国变得更加富裕、更加强大，并将其纳入现有国际秩序中，中国将成为国际社会负责任的一员。

仔细观察不难发现，在看似满满“正能量”的文字中，“现有国际秩序”的说法似乎格外扎眼。有舆论认为，所谓“现在国际秩序”无非是西方世界在中国广泛参与国际事务前既有的所谓“国际秩序”，而西方希望通过所谓“合作”推进中国加入这样的国际秩序中，显然是怀有极强政治目的的。

美国《纽约时报》今年2月底就曾发表社论说，美国一直努力想使中国融入美国主导的政治经济体系中来……但是，中国的行动证明，美国的“接触政策”失败了。

当前，中国崛起势不可挡，且中国致力于为解决人类问题贡献中国智慧和中国方案，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择。从这一层面而言，美国的“如意算盘”的确落空了。

值得注意的是，在一些境外媒体看来，美国正成为对华“接触政策”的“受害者”——不仅“接触政策”未起作用，自身利益也在“合作”过程中受损。然而，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员左希迎在接受参考消息网采访时表示，自中美建交以来，美国对华一直采取是接触加防范的“两面下注”战略，长时间以来，“接触”是美国外交政策的主流。美国的政治家和战略家都希望通过“接触政策”让中国开放市场，使中国加入以美国为主导的国际制度，遵守西方制定的国际规则。在这种原则之下，美国同意中国加入世界贸易组织（WTO），并也因此获得了巨大的战略收益。

“合作”仍将是中美关系的主流

众所周知，自特朗普执政以来，他倡导的“美国优先”也令中美关系受到影响。

香港亚洲时报在线称，在与中国有关的政策上，特朗普似乎在“走以前美国总统所未曾走过之路”，冒着与中国爆发贸易战的风险对太阳能电池板征收30%的关税，对铝和钢铁产品征收高关税。在地缘政治领域，特朗普对中国似乎也更加“强硬”。这家媒体甚至认为，在特朗普身边就中国问题为他出谋划策的政府和军方高级官员无疑是美国历史上“最反华”的一群人。

如今，面对美国内对“接触政策”的质疑，不少外媒也在发出这样的疑问：美国对华政策会从“接触”转向“全面遏制”吗？

其实回顾中美关系发展历程，中美两国建交39年来，两国关系取得了历史性发展，给两国人民都带来了许多实实在在的好处。在中美建交35周年时，中国外交部部长王毅曾指出，把握正确方向是发展中美关系的关键所在。中美和则两利，斗则俱伤。合作是双方的唯一正确选择。积极寻求共同利益是推进中美关系发展的动力源泉。

今年3月，十三届全国人大一次会议发言人张业遂也表示，在当前的国际形势下，中美两国在维护世界和平、促进共同发展方面拥有广泛的共同利益。“关键是双方要客观、准确地看待对方的战略意图，把握好两国关系的发展方向。如果基于错误的判断或者假设来制定政策，将会损害两国关系，带来双方都不愿意看到的后果。”

对于中美关系未来走势，左希迎分析道，合作仍将是中美关系的重点。美国国内一些人认为，中美竞争而非合作或将是中美关系发展的主流方向，这种判断并不符合两国人民的利益。必须看到，尽管当前美国要把“竞争”更多地拉回到美国外交政策中，但是美国没有否认两国存在合作，也并不认为中美间的竞争一定要达到对抗的程度。不管在经济领域，还是在人文交流上，中美之间依然有着深厚的合作基础。相信未来，中美间的合作也不会终止。

面对特朗普政府强化中美间的“竞争意味”，学界认为，对中国而言，需要凝神聚气、保持定力，更加深入研判所谓“竞争”问题，从“良性竞争、深度合作”的角度积极塑造中美关系的新态势，进一步加大中国对中美关系的理念引领和战略引领。（完）

责任编辑：张冬