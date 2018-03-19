原标题：江南华南等地有中到大雨 局部地区伴有雷暴大风

图为福州市民在雨中出行。 张斌 摄

中新网3月19日电 据中央气象台网站消息，19日至20日，江南中东部、华南大部有一次中到大雨降水天气过程，其中，广西东南部、广东中部、福建西南部和东部局地有暴雨，上述局部地区并将伴有短时强降水和雷暴大风等强对流天气。

——未来具体预报

3月19日08时至20日08时，新疆沿天山地区西部、内蒙古西部、川西高原东部等地有小雪或雨夹雪；湖南北部、江南大部、华南大部等地的部分地区有中到大雨，其中福建东部、广东中部、广西东部等地局地有暴雨（60~80毫米），上述局部地区并将伴有短时强降水等强对流天气。内蒙古西部及中部、甘肃西部、东北地区东部、黄淮东部、江淮东部等地的部分地区有4~6级风；南疆盆地、甘肃西部、宁夏、内蒙古西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气；渤海、黄海东南部海域、东海东北部海域将有7~8级、阵风9级的东北风。

全国降水量预报图（3月19日08时-20日08时）

3月20日08时至21日08时，新疆北部山区、内蒙古西部及中部、陕西北部、山西西部、青海东南部、川西高原北部等地的部分地区有小雪或雨夹雪；西南地区中部及东部、黄淮中南部、江淮、江南东部、华南东部、海南等地有小到中雨，其中海南局部有大雨（25~28毫米），上述部分地区并将伴有短时强降水等强对流天气。甘肃东部、辽东半岛、华北东部、黄淮东部、江淮东部等地有4~5级风，南疆盆地局地有浮尘或扬沙天气。

全国降水量预报图（3月20日08时-21日08时）

3月21日08时至22日08时，西藏西南部和东南部局部地区有小雪或雨夹雪；江淮东部、西南地区中部和东部、湖南西南部等地地有小到中雨。甘肃东部、陕西北部、江淮东部等地有4~5级风，南疆盆地局地有浮尘或扬沙天气。

全国降水量预报图（3月21日08时-22日08时）

责任编辑：初晓慧