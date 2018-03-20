45名人大代表亮相“代表通道” 都有谁？(名单)

原标题：45名人大代表亮相“代表通道”，让社会关切得到更及时回应

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。

2018年全国两会，也是新一届全国人大和全国政协的首次会议。

而今年全国两会的一大亮点是今年在全国两会历史上首次开启“代表通道”和“委员通道”，邀请各方面代表委员亮相，讲述代表委员心声，展现代表委员风采，展现中国两会的开放自信。

根据十三届全国人大一次会议安排，五场“代表通道”分别在3月5日上午、9日下午、11日下午、13日下午、20日上午的全体会议开始前的“黄金时间段”举办，地点设在人民大会堂中央大厅的集中采访区，每场活动约40分钟。

据澎湃新闻（www.thepaper.cn）统计，共有45位全国人大代表在五场“代表通道”接受媒体采访，每场活动平均有9名代表。这45名代表分别来自出席十三届全国人大一次会议的35个代表团中的34个代表团。

据两会新闻中心负责人介绍，结合热点话题，亮相“代表通道”的代表人选从媒体推荐和代表团推荐中产生。

这些代表当中，既有连任的老代表，也有首次当选的新面孔；既有为人熟知的业界名家，也有默默耕耘的基层骨干。在“代表通道”上，他们直面记者们的“长枪短炮”，成竹在胸、真诚作答，亮出“好声音”，讲述自己的故事，并回应社会关心的热点话题。

譬如，针对近年来社会广泛关注人工智能，全国人大代表、科大讯飞股份有限公司董事长刘庆峰3月11日在“代表通道”上透露，我国在人工智能的源头创新上，部分领域已经处于领跑位置。刘庆峰在采访中还向记者们展示了人工智能丰富的应用场景。

另外的案例譬如，在3月9日的“代表通道”上在谈及京津冀协同发展时，全国人大代表、北京市常务副市长张工以交通成效举例说，三地高速ETC收费实现了全覆盖，13个以上地级市交通一卡通也实现全覆盖。随着京唐（山）城际、京雄（安）城际以及京雄、京张（家口）高铁陆续建成，三地半小时通勤圈将初步形成。

“民有所呼，‘会’有所应。”人民日报客户端刊发的评论文章认为，两会上包括“代表通道”在内的这些“通道”，不仅是一个临时的集中采访区域，更是民意和信息畅通的通道，让权威声音传得更远，让社会关切得到更及时回应。

附“代表通道”亮相的45位代表名单如下

3月5日上午首场“代表通道”代表名单（10名）：

马化腾（腾讯计算机系统有限公司董事会主席、首席执行官，广东代表团）

王亚平（中国人民解放军航天员大队副师职航天员，解放军和武警部队代表团）

徐立毅（浙江省杭州市委副书记、市长，浙江代表团）

郭凤莲（山西省晋中市昔阳县大寨镇大寨村党总支书记，山西代表团）

巩保雄（陕西省延川县文安驿镇梁家河村党支部书记，陕西代表团）

杨昌芹（贵州省赤水市大同镇民族村农民，赤水市牵手竹艺发展有限公司负责人，贵州代表团）

左香云（江西省井冈山市茅坪乡神山村村民，江西代表团）

陈 虹（上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长，上海代表团）

王建清（东风商用车有限公司总装配厂调检一车间“王涛班”班长，湖北代表团）

郭 锐 （中车青岛四方机车车辆股份有限公司转向架分厂钳工首席技师、中车首席技能专家，山东代表团）

3月9日下午第二场“代表通道”代表名单（10名）：

张 工（十九届中央候补委员，北京市委常委，常务副市长、市政府党组副书记。北京代表团）

袁桐利（河北省委常委，省政府副省长、党组副书记。河北代表团）

杨茂荣（天津市滨海新区区委副书记、区长。天津代表团）

董明珠（珠海格力电器股份有限公司董事长、总裁。广东代表团）

吴光辉（中国商用飞机有限责任公司副总经理，C919大型客机总设计师，中国工程院院士。上海代表团）

雷 军（小米科技有限责任公司董事长兼首席执行官，金山软件集团董事长，全国工商业联合会副主席，北京市工商业联合会副主席。北京代表团）

周光权（十二届全国人大法律委员会委员，清华大学法学院中国司法研究中心主任。河北代表团）

张甲天（山东省高级人民法院院长、党组书记。山东代表团）

傅信平（贵州省人民检察院检察长、党组书记。贵州代表团）

韩德云（重庆索通律师事务所律师、执行合伙人，重庆市新的社会阶层专业人士联合会会长，重庆市党外知识分子联谊会副会长。重庆代表团）

3月11日下午第三场“代表通道”代表名单（7名）：

余红艺（浙江省宁波市人大常委会主任。浙江代表团）

郭大进（十届云南省委委员，云南省昭通市委副书记、市长。云南代表团）

卓 嘎（西藏自治区隆子县玉麦乡玉麦村村务监督委员会主任。西藏代表团）

刘 蕾（黑龙江省同江市同江镇中心校教师。黑龙江代表团）

刘庆峰（科大讯飞股份有限公司董事长、总裁，语音及语音信息处理国家工程实验室主任，安徽省工商联副主席。安徽代表团）

贾樟柯（导演，北京西河星汇影业有限公司法人代表，第六届中国电影导演协会副会长，山西省青联副主席，中央美术学院实验艺术学院客座教授，上海温哥华电影学院院长，平遥电影展有限公司董事长。山西代表团）

张 荣（厦门大学校长、党委副书记。福建代表团）

3月13日下午第四场“代表通道”代表名单（9名）：

阿 东（海南省三亚市委副书记、市长。海南代表团）

孟 海（青海省海西州委副书记、州长，柴达木循环经济试验区管委会主任。青海代表团）

朱有勇（云南省科学技术协会主席，云南农业大学名誉校长，中国工程院院士。云南代表团）

王庭聪（南旋集团主席兼行政总裁、香港工商总会主席。香港代表团）

崔世平（澳门特区立法会议员、澳门科学技术协进会理事长、澳门中华文化交流协会理事长。澳门代表团）

张宝艳（宝贝回家志愿者协会理事长。吉林代表团）

戴继双（沈阳鼓风机集团股份有限公司党委书记、董事长。辽宁代表团）

梁稳根（三一集团有限公司董事长，全国工商联副主席。湖南代表团）

孙丕恕（浪潮集团有限公司党委书记、董事长兼首席执行官。山东代表团）

3月20日上午第五场“代表通道”代表名单（9名）：

李书福（全国工商联副主席、浙江省工商联副主席、浙商总会副会长，浙江吉利控股集团董事长、沃尔沃轿车公司董事长。浙江代表团）

肖 伟（江苏康缘集团有限公司董事长、党委书记，江苏康缘药业股份有限公司董事长。江苏代表团）

杨 伟（十九届中央候补委员，中国航空研究院副院长，航空工业科技委副主任，歼20飞机总设计师，中国科学院院士。四川代表团）

张全收（河南省上蔡县朱里镇拐子杨村党支部书记、村委会主任，广东省深圳市全顺劳务派遣有限公司总经理。河南代表团）

如克亚木•麦提赛地（新疆维吾尔自治区于田县兰干乡民政社会保障事务所干部。新疆代表团）

马恒燕（宁夏回族自治区银川市二十一小学校长、党总支副书记。宁夏代表团）

王晓红（民进通辽总支副主委，科尔沁艺术职业学院传媒系主任，国家一级演奏演员。内蒙古代表团）

富康年（读者出版传媒股份有限公司读者杂志社社长、总编辑。甘肃代表团）

周异决（广西壮族自治区百色市委副书记、市长。广西代表团）

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责任编辑：张玉