两高报告赞成率创新高 均就产权司法保护问题表态

原标题：“两高”报告赞成率再创新高，均就产权司法保护问题表态

3月20日上午，十三届全国人民代表大会第一次会议闭幕会表决通过最高法院和最高检察院工作报告。“两高”报告赞成率分别为94.73%、93.89%，再创新高。

出席十三届全国人民代表大会第一次会议闭幕会的代表有2962人，会议以“赞成2806票，反对132票，弃权23票”，表决通过了最高法院长周强所作的工作报告，赞成率为94.73%；以“赞成2781票，反对138票，弃权43票”，表决通过了最高检曹建明所作的工作报告，赞成率为93.89%。

与此同时，在表决最高法院报告时，有1人未按表决器；最高检察院报告无人未按表决器。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）关注到，去年两会闭幕时，“两高”报告同获2606张赞成票，赞成率同为91.83%。相比而言，2018年的“两高”工作报告赞成率更高、反对票创出新低。这一数据也印证说明了法检工作赢得了代表们的广泛认可。

通过“两高”报告数据显示，近五年以来，最高法工作报告的赞成率由83.23%上升至94.73%，反对及弃权票由473票降至155票。这一赞成率也是2014年周强担任最高法院院长以来的最高赞成率，创出新高。

而过去十年间，自曹建明掌舵最高检以来，报告的赞成率则由76.82%上升至93.89%，反对及弃权票由667票降至181票。这也是2008年曹建明担任检察长以来的最高的赞成率，为其两届履职画上圆满句号。

另据《检察日报》报道，在撰写最高检报告过程中，起草团队将5年的代表委员意见建议落实情况进行了细致的汇总分析，半年间筛选建议9千余条，检察长曹建明还亲自参与整理记录。

值得注意的是，今年两会期间，“两高”报告中还再度齐提产权司法保护，并同步审查张文中案、顾雏军案，要求依法甄别纠错。

澎湃新闻观察到，这是5年来最高法第二次在报告中专门就产权司法保护问题进行表态，彰显出法院坚决纠错的决心。相较而言，最高检则是5年来第三次在报告中提及了产权司法保护问题，并作出了具体阐述。

点击进入专题

责任编辑：张玉