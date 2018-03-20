美军多个兵种北极大规模军演 外媒：剑指中俄

原标题：核潜艇冲破冰面！美军大规模北极军演剑指中俄

参考消息网3月20日报道 美媒3月18日发表题为《美军北极大规模军演 警惕中俄威胁》报道，美军多个兵种正在北极地区展开两年一度的联合军事演习。美国军方说，举行这次大规模军事演习的目的是为了检验美军在严寒气候下进行联合作战的能力。

作为海军定期在北冰洋上举行的“冰雪军事演习”的一部分，美国海军“康涅狄格”号潜艇一星期前在北冰洋某海域冲破冰盖，浮出海面，几天后，英国皇家海军的一艘攻击潜艇也加入了美海军主导的军演。美国海军称，为期五个星期的军演包括演练美军与伙伴国家海军在北极协同作战的能力。

与此同时，来自美国海军、陆军、海军陆战队、空军和海岸警卫队的1500名军人正在阿拉斯加州北极圈内展开两年一度的“北极优势”联合军演。一支特种部队也参与了这次演习，并演练了远程地面和空中渗透进攻等多个项目。

随着全球气候变暖，北极地区的冰盖正在融化，给这个地区带来了新的商机和安全挑战。

美军欧洲司令部司令斯卡帕罗蒂一个星期前在华盛顿对国会议员们说，俄罗斯军队在北极地区的主导地位可能会来得很快，估计俄罗斯最短可能在两到三年之内就能控制北极的北部航道。

今年1月，中国首次发表北极政策白皮书，声称依据《联合国海洋法公约》，中国拥有在北极区域开采资源与航行、飞越等权利。

责任编辑：张岩