黄河两座“拦沙水库”是否修建引争论 正进行环评

原标题：保卫黄河：两“拦沙水库”是否修建引争论，环评工作仍在推进

水利部公布的《2015中国河流泥沙公报》显示，进入黄河下游河道的实测年输沙量首次为零，这被视为当年的重要泥沙事件。

东庄水利枢纽效果图。 陕西省水利建设管理局官网 图

基于黄河变清的事实，长期关注黄河生态的清华大学水利系教授、九三学社中央人口资源环境专门委员会主任周建军近日对澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，位于黄河干流中游的古贤水库和渭河支流泾河的东庄水库应暂缓修建。他担心这两座水库的拦沙库容一旦消耗殆尽，届时如何保证黄河下游不出现泥沙淤积、地上悬河等问题。

古贤水利枢纽坝址 黄河勘测规划设计有限公司官网 图

黄河勘测规划设计有限公司副总工刘继祥则认为，正是因为黄河还有来大水大沙的可能性，更应早日建设这两座水库。

目前，古贤水库已在进行征地移民等前期准备工作，而东庄水库也已写进陕西省2018年政府工作报告中。

公开资料显示，这两个水利工程均在十三五规划期间的172项节水供水重大水利工程名单中，黄河勘测规划设计有限公司为项目设计单位。

此外，周建军曾作为评审专家，参加了2017年7月由环保部组织召开的《陕西省泾河东庄水利枢纽工程环境影响报告书》评审会。

刘继祥表示，目前，东庄水库的环评报告评审结果还没有对外公布，“环保部还没有下批文”。而位于黄河干流的古贤水库，其环评工作还没有到提交环保部评审的阶段。

古贤水利枢纽效果图 黄河勘测规划设计有限公司官网 图

古贤水库建成后预计可控制黄河80%粗泥沙量

2017年9月，《瞭望》新闻周刊刊发了一篇名为《黄河变清调查》的长文，黄河水变清一时间成为舆论热点。

澎湃新闻注意到，在这篇长文中，有专家指出，在小浪底水库拦沙库容淤满前，应在黄河干流再兴建一座控制性水库，与小浪底联合进行水沙调控，以便在有限的库容和水量条件下发挥最大的减淤效果。文中写道，经多方论证，适时启动古贤水库建设已成为共识。

公开资料显示，古贤水利枢纽工程已被纳入到十三五规划期间要建的重大节水供水水利枢纽工程名单中。

黄河勘测规划设计有限公司总工程师景来红曾在接受媒体专访时介绍，黄河古贤水利枢纽坝址位于黄河中游碛口至禹门口河段，壶口瀑布上游约10千米处，左岸为山西省吉县，右岸为陕西省宜川县。他曾是这个项目设计的总负责人。

景来红说，枢纽可控制黄河流域总面积的65%、控制黄河80%的水量和66%的沙量，特别是可控制黄河80%的粗泥沙量。该工程是黄河水沙调控体系的重要组成部分、黄河七大控制性骨干工程之一。工程开发任务为：以防洪减淤为主，兼顾发电、供水和灌溉等综合利用。

陕西省重点水源工程布局图 陕西省水利建设管理局官网 图

古贤水库总库容134.61亿立方米，其中，防洪库容12亿立方米，调水调沙库容20亿立方米，拦沙库容93.6亿立方米。电站总装机容量210万千瓦，多年平均年发电量70.83亿千瓦时。

目前，该工程已在进行前期准备工作，如征地移民。据陕西省政府官网消息，2017年9月份，陕西省征地移民领导小组成立。

此外，位于关中大地，渭河最大支流泾河上的东庄水库也被纳入到重大水利枢纽工程名单中，也将扮演防洪减淤角色。这座水利工程被誉为陕西的“三峡工程”，写进了陕西省2018年政府工作报告中。

2018年1月25日，在陕西省第十三届人民代表大会第一次会议上，陕西省省长（时任陕西省代省长）刘国中做政府工作报告时强调，要全面启动东庄水库建设，加大引汉济渭、延安榆林黄河引水等工程建设力度。

《陕西日报》曾于2016年披露了东庄水库的时间进度表，2019年上半年，准备工程基本建成，实现泾河截流，主体工程开工；2019年至2022年，全面加快主体工程及二期工程（供水工程）建设。2023年，基本建成主体及二期工程。

该报道还称，东庄水库建成之后将同渭河堤防工程形成完整的渭河下游防洪体系。可拦截泥沙20.6亿立方米，通过调水调沙、联合调度，减少渭河下游泥沙淤积7.5亿吨，冲刷渭河中水河槽，极大提高渭河下游行洪能力。

专家担心拦沙库容过早被消耗殆尽

周建军在接受澎湃新闻采访时表示，在黄河水变清的现实情况下，古贤水利工程和东庄水利工程应当暂缓修建。

据他介绍，目前，黄河小北干流和泾河都几乎没有泥沙，三门峡入库（潼关）泥沙只有2亿吨左右，小浪底下泄（花园口）只有零点几亿吨。

“近十余年（2007-2016）黄河潼关和花园口断面平均输沙量1.65和0.73亿吨，只有多年平均水平的16.5%和7.9%；泥沙极低现象迄今还没有看到增加迹象。”周建军在一份环评意见书中这样写道。

从黄河下游长远安全考虑，“这些工程都是必要的，但是不是要在现在建，是不是要在‘十三五’建，我希望国家慎重考虑。”

周建军说，黄河泥沙主要来自中游范围很小的“多沙粗沙区”，河谷空间很小，可建坝建库地方极其有限。而黄河泥沙数量巨大，天然流域产沙超过16亿吨。当前，全球河流流域水土流失处于没有减少而是在增加的势头。在全球变化的大趋势下，黄河流域降水增加和泥沙增加的可能性很大。周建军认为，黄河中游坝址都是有限的不可再生资源，一定要留到最有用和可最高效发挥作用的时候。

他还告诉澎湃新闻，黄河泥沙中只有数量极少的粗沙对黄河下游有害。因此，小浪底工程设计的初衷就以“拦粗排细”为原则。“可惜的是，我们现在并没有遵循这一原则。黄河干流水库粗细泥沙几乎全拦，库容糟蹋浪费十分痛心。”

“在不远的将来，如果中游拦沙库容消耗殆尽而水土保持万一不能如愿，我们靠什么保卫黄河下游？”周建军说。

而黄河勘测规划设计有限公司副总工刘继祥告诉澎湃新闻，正是因为黄河还有来大水大沙的可能性，而这两座大水库的设计及建设周期均在10年以上，更应该早日建设这两座水库。“如果等来大水大沙时再修建古贤东庄两座水库，那就晚了，应该未雨绸缪，防患于未然。”

对于周建军担心的拦沙库容消耗殆尽的问题，刘继祥说，现在的工程泥沙处理技术和水库泥沙调度技术已经不是上世纪九十年代以前的水平了，面对源源不断的入库泥沙，可采用先进的工程设计方案和优化的水库运用方式，使相当一部分拦沙库容重复利用。

黄河勘测规划设计有限公司总工程师景来红在接受媒体采访时表示，古贤水库拦沙期预计是30年，可减少下游河道淤积达79.33吨。刘继祥进一步解释说，30年的拦沙期是根据黄河每年来沙量10亿吨考虑的，若按本世纪以来黄河每年来沙量2亿吨-3亿吨考虑，水库拦沙期要大大超过30年。

对于部分拦沙库容重复利用的提法，周建军认为，既然有这种技术，那不如抓住每次洪水的机会让黄河多排泥沙出海，让流域工程更长时间的拦截有害的粗沙，“应先让小浪底多排细沙少淤积，小浪底还有很大空间的”。

周建军进一步解释说，小浪底水库原设计拦沙约100亿m³，到2016年底仅淤积32.62亿m³，即使按多年平均沙量，小浪底至少还可为黄河下游减沙20余年。若按目前情景，小浪底或许还可发挥100年减沙作用，黄河下游将长期处于少沙状态。

两座水库的环评工作还在推进中

此外，周建军认为，从泥沙与水质的关系来说，这两个工程也应当暂缓。

他告诉澎湃新闻，河流泥沙对污染物具有重要的吸附作用，一般来说，入库之前的水质都很差，经过水库之后水又变成优良。这是因为，黄河泥沙吸附和循环发挥了关键的作用。汾河和渭河是两个重要污染来源（水质V到劣V类比例很高），难得泾河和小北干流还有一定泥沙，把这些污染吸附沉积在三门峡库尾（洪水期再转移出海），使三门峡和小浪底水库的水质得到保护。

周建军认为，一旦这两座水库建成运用，入库三门峡的河水更会变成清水，汾河和渭河进来的污染会长驱直入就进入三门峡和小浪底水体中。“今后会不会影响三门峡水库和小浪底水库水质，这是一个非常值得关注的问题。”。

周建军表示，三门峡和小浪底这两个水源地是华北平原重要的也是规模最大的水源，“如果因为我们现在把泥沙都拦光了，今后这些水源水质出现问题的风险很大”。

因此，周建军再次强调，黄河中游有限的河谷空间和拦沙坝址一定要珍惜，一定要用于拦截对下游危害最大的粗沙，古贤、东庄工程建设应该放到黄河下游安全最需要的时机，一定要在汾渭流域污染防治和河流水质明显改善之后。

刘继祥认为，两座水库尤其是古贤水库修建后对下游的三门峡和小浪底水库的水质到底产生怎样的影响，可以根据黄河已建的三门峡、小浪底等水库对下游水质的影响作出判断，从已建水库实际运用情况看，并没有对下游水质产生不利影响。

不过，他也坦言，两座水库尤其是古贤水库修建后对下游的三门峡和小浪底水库的水质到底产生怎样的影响，还需进一步论证。“这需要生态环保方面的专家在评审环评报告时做出判断。”。

刘继祥透露，目前，古贤水库的环评工作还没到提交环保部由专家审议的阶段。而东庄水库的环评报告也还没有对外正式公布，“环保部还没有下批文”。

而对于泥沙全为水库所拦的说法，刘继祥并不赞同。他表示，从长时间的尺度来看，相对于无限的流域来沙，水库拦沙还是少量的，“况且，天然河道只有在汛期含沙量是比较高的，非汛期河流本身的含沙量就很低，多数时间基本为清水”。

周建军认为刘继祥所说的长时间尺度来看的说法并不成立。他告诉澎湃新闻，小浪底水库近几年排沙比只有20%，最近五年花园口的输沙量年平均只有0.6亿吨。

责任编辑：张玉