中国牵头制定的电动汽车安全全球技术法规获通过

原标题：我国等牵头制定的电动汽车安全全球技术法规获表决通过

新华社北京3月21日电（记者高亢、张辛欣）记者从工业和信息化部获悉，在近日召开的联合国世界车辆协调论坛（WP29）第174次会议上，由中国、美国、欧盟和日本共同牵头制定的电动汽车安全全球技术法规（EVS-GTR）经《1998年协定书》缔约方投票表决，获得全票通过。

据工信部有关负责人介绍，“电动汽车安全全球技术法规”主要围绕整车及动力蓄电池的安全性能提出技术要求，同时规定了电动汽车满足安全性能要求的试验方法，以保障电动汽车在各种使用环境下以及发生正面碰撞、侧面碰撞等事故时能够最大限度地保护乘员安全。法规制定工作自2012年启动，在中国、美国、欧盟和日本共同牵头下成立了专门的法规起草工作小组，联合全球近50个国家和地区开展了大量技术研究、试验验证和沟通协调工作。中国组织来自汽研中心、一汽、北汽、比亚迪、宁德时代、中电十八所等的国内专家，牵头了其中3个研究小组的工作，对电动汽车整车防水、动力电池热扩散和商用车安全等方面的问题进行了系统研究。

这位负责人说，该法规是全球汽车技术法规体系中第一个专门针对电动汽车的安全技术法规，也是我国在参与联合国世界车辆协调论坛工作中，第一个以主要牵头国身份全程主导并深度参与完成制定的全球技术法规，这标志着我国已开始从汽车标准法规的“跟随者”向“主导者”转变，在国际标准法规工作中的主导权和话语权不断提升。

这位负责人表示，今后我国还将继续深度参与新能源汽车、智能网联汽车等法规制定工作，发挥更加积极的作用，推动中国标准走向世界，以标准法规引领汽车产业创新发展。

责任编辑：桂强