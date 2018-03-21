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党和国家机构改革：优化网信办职责

党和国家机构改革：优化网信办职责
2018年03月21日 17:20 澎湃新闻
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　　原标题：党和国家机构改革|优化网络安全和信息化委员会办公室职责

　　据新华社3月21日消息，近日，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》（以下简称“《方案》”），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。

　　《方案》称，优化中央网络安全和信息化委员会办公室职责。为维护国家网络空间安全和利益，将国家计算机网络与信息安全管理中心由工业和信息化部管理调整为由中央网络安全和信息化委员会办公室管理。

　　工业和信息化部仍负责协调电信网、互联网、专用通信网的建设，组织、指导通信行业技术创新和技术进步，对国家计算机网络与信息安全管理中心基础设施建设、技术创新提供保障，在各省（自治区、直辖市）设置的通信管理局管理体制、主要职责、人员编制维持不变。

责任编辑：张义凌

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