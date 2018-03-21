刘结一任中央台办国台办主任(图/简历)

原标题：刘结一同志任中共中央台办 国务院台办主任
中共中央决定，刘结一同志任中共中央台湾工作办公室主任、国务院台湾事务办公室主任。
刘结一简历
刘结一，男，汉族，1957年12月生，北京市人，1977年1月参加工作，1987年2月入党，研究生学历。
1977.01—1978.01 北京市朝阳区教师进修学院教师
1978.01—1981.06 北京外国语学院（现北京外国语大学）学生、教师
1981.06—1987.03 联合国日内瓦办事处译员
1987.03—1994.05 外交部国际司三秘、副处长、处长
1994.05—1995.08 外交部国际司参赞
1995.08—1998.08 中国常驻联合国代表团参赞
1998.08—2001.07 外交部国际司副司长
2001.07—2005.03 外交部军控司司长
2005.03—2006.01 外交部国际司司长
2006.01—2007.12 外交部美大司司长
2007.12—2009.05 外交部部长助理
2009.05—2013.08 中共中央对外联络部副部长、中国红十字会副会长
2013.08—2017.05 中国常驻联合国代表、特命全权大使
2017.05—2018.03 中共中央台办、国务院台办副主任（正部长级）
2018.03—至今 中共中央台办、国务院台办主任（简历来源：国务院台湾事务办公室网站）
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