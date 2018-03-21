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刘结一任中央台办国台办主任(图/简历)

刘结一任中央台办国台办主任(图/简历)
2018年03月21日 19:11 国务院台办网站
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　　原标题：刘结一同志任中共中央台办 国务院台办主任

　　中共中央决定，刘结一同志任中共中央台湾工作办公室主任、国务院台湾事务办公室主任。

　　刘结一简历

　　刘结一，男，汉族，1957年12月生，北京市人，1977年1月参加工作，1987年2月入党，研究生学历。

　　1977.01—1978.01  北京市朝阳区教师进修学院教师

　　1978.01—1981.06  北京外国语学院（现北京外国语大学）学生、教师

　　1981.06—1987.03  联合国日内瓦办事处译员

　　1987.03—1994.05  外交部国际司三秘、副处长、处长

　　1994.05—1995.08  外交部国际司参赞

　　1995.08—1998.08  中国常驻联合国代表团参赞

　　1998.08—2001.07  外交部国际司副司长

　　2001.07—2005.03  外交部军控司司长

　　2005.03—2006.01  外交部国际司司长

　　2006.01—2007.12  外交部美大司司长

　　2007.12—2009.05  外交部部长助理

　　2009.05—2013.08  中共中央对外联络部副部长、中国红十字会副会长

　　2013.08—2017.05  中国常驻联合国代表、特命全权大使

　　2017.05—2018.03  中共中央台办、国务院台办副主任（正部长级）

　　2018.03—至今     中共中央台办、国务院台办主任（简历来源：国务院台湾事务办公室网站）

责任编辑：桂强

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