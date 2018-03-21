新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

史耀斌任全国人大常务委员会预算工作委员会主任

史耀斌任全国人大常务委员会预算工作委员会主任
2018年03月21日 20:09 新华网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：全国人民代表大会常务委员会任免名单

　　新华社北京3月21日电

　　全国人民代表大会常务委员会任免名单

　　（2018年3月21日第十三届全国人民代表大会常务委员会第一次会议通过）

　　一、免去刘昆的全国人民代表大会常务委员会预算工作委员会主任职务；

　　任命史耀斌为全国人民代表大会常务委员会预算工作委员会主任。

　　二、免去李飞的第四任全国人民代表大会常务委员会香港特别行政区基本法委员会主任职务；

　　任命沈春耀为第四任全国人民代表大会常务委员会香港特别行政区基本法委员会主任。

　　三、免去李飞的第四任全国人民代表大会常务委员会澳门特别行政区基本法委员会主任职务；

　　任命沈春耀为第四任全国人民代表大会常务委员会澳门特别行政区基本法委员会主任。

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区