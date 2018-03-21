国家市场监督管理总局正式成立 张茅任局长

原标题：国家市场监督管理总局正式成立，张茅任局长毕井泉任党组书记

3月21日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，新组建的国家市场监督管理总局于当天正式成立。64岁的原国家工商行政管理总局党组书记、局长张茅任国家市场监督管理总局局长、党组副书记。63岁的原国家食品药品监督管理总局党组书记、局长毕井泉任国家市场监督管理总局党组书记、副局长。

近日，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》，深化国务院机构改革部分提出不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局，组建国家市场监督管理总局。

《方案》提出：改革市场监管体系，实行统一的市场监管，是建立统一开放竞争有序的现代市场体系的关键环节。为完善市场监管体制，推动实施质量强国战略，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，进一步推进市场监管综合执法、加强产品质量安全监管，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心，将国家工商行政管理总局的职责，国家质量监督检验检疫总局的职责，国家食品药品监督管理总局的职责，国家发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责，商务部的经营者集中反垄断执法以及国务院反垄断委员会办公室等职责整合，组建国家市场监督管理总局，作为国务院直属机构。

国家市场监督管理总局的主要职责是，负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，组织实施质量强国战略，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。

《方案》同时提出，组建国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理，主要职责是负责药品、化妆品、医疗器械的注册并实施监督管理。将国家质量监督检验检疫总局的出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关总署。保留国务院食品安全委员会、国务院反垄断委员会，具体工作由国家市场监督管理总局承担。国家认证认可监督管理委员会、国家标准化管理委员会职责划入国家市场监督管理总局，对外保留牌子。

张茅 新华社 资料图

张茅简历：

张茅，男，汉族，1954年2月出生，山东巨野人，1973年9月加入中国共产党，1969年3月参加工作，经济学博士，高级经济师。现任中共第十八届中央委员，国家工商行政管理总局党组书记、局长。

1969.03-1978.02 北京玻璃仪器厂安瓿车间工人、车间党支部副书记、车间主任

1978.02-1982.02 北京师范大学历史系历史专业学习

1982.02-1984.12 中国人民大学中共党史系攻读中共党史专业硕士研究生

1984.12-1985.04 北京玻璃总厂党委副书记

1985.04-1986.04 北京玻璃总厂党委副书记兼玻璃器皿厂厂长

1986.04-1986.11 北京玻璃总厂党委副书记

1986.11-1990.03 北京玻璃总厂党委书记兼副厂长

1990.03-1992.05 北京市一轻总公司副经理、党委常委

1992.05-1993.11 北京市经贸委副主任、市委经贸工委委员

1993.11-1994.02 北京市海淀区委副书记、副区长

1994.02-1997.09 北京市海淀区委副书记、区长

1997.09-1998.01 北京市市长助理、市新技术产业开发实验区管委会主任

1998.01-2001.12 北京市副市长

（其间：1996.09-2000.01 在职攻读北京大学经济学院经济思想史专业博士学位）

2001.12-2004.11 北京市副市长、北京奥运会组委会副主席

2004.11-2006.05 北京市副市长、北京奥运会组委会执行副主席

2006.05-2009.01 国家发展改革委副主任、党组成员

2009.01-2013.03 卫生部党组书记、副部长

2013.03- 国家工商行政管理总局党组书记、局长

毕井泉 中国网 资料图

毕井泉简历：

毕井泉，男，汉族，1955年9月出生，黑龙江省庆安县人，1982年2月参加工作，1978年3月加入中国共产党，中央党校研究生学历，北京大学中国经济研究中心高级管理人员工商管理硕士。

1972.01—1976.01 黑龙江省庆安县民乐乡农村劳动

1976.01—1978.02 黑龙江省庆安县民乐乡政府经营管理站电管站工作

1978.03—1982.02 北京大学经济学系学习，获经济学学士学位

1982.02—1984.09 国家物价局农产品价格司工作

1984.09—1987.08 国家物价局农产品价格司综合处副处长

1987.08—1989.03 国家物价局农产品价格司综合处处长

1989.03—1994.03 国家物价局价格规划司副司长，综合司副司长

1994.03—1995.11 国家计划委员会价格管理司副司长

1995.11—1996.10 国家计划委员会收费管理司副司长（主持工作）

1996.10—1998.06 国家计划委员会工农产品价格管理司司长

1998.06—2001.07 国家发展计划委员会价格司司长

（期间：2000.03—2001.01，中央党校一年制中青年干部培训班学习）

2001.07—2003.04 国家发展计划委员会经贸流通司司长

2003.04—2005.09 国家发展和改革委员会经济贸易司司长

2005.09—2006.01 国家发展和改革委员会秘书长

2006.01—2006.06 国家发展和改革委员会副主任、党组成员兼秘书长

2006.06—2008.03 国家发展和改革委员会副主任、党组成员

2008.03—2015.01 国务院副秘书长、机关党组成员

2015.01— 国家食品药品监督管理总局局长、党组书记

责任编辑：张义凌