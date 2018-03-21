河北1月扣缴生态补偿金6420万 石家庄最多1530万

原标题：河北1月扣缴生态补偿金6420万元，其中邢台2670万

根据河北省政府要求，省环保厅组织省环境监测中心会同各级环境监测站，对全省主要河流跨界考核断面2018年1月份水质情况进行了现场监测，并对全省生态补偿金扣缴情况进行了统计汇总，具体情况通报如下：

2018年1月份，全省共扣缴生态补偿金6420万元。

60个考核断面共扣缴生态补偿金3750万元，其中COD监测结果及扣缴生态补偿金情况为：38个达标，10断流，2个未增加，10个超标0.13-2.35倍，扣缴生态补偿金1200万元；氨氮监测结果及扣缴生态补偿金情况为：37个达标，10个断流，3个未增加，10个超标0.66-6.62倍，扣缴生态补偿金1740万元；总磷监测结果及扣缴生态补偿金情况为：39个达标，10个断流，10个超标0.15-2.75倍，扣缴生态补偿金810万元。

因自动监测站水质监测数据异常，石家庄市汪洋沟高庄断面和邢台市滏阳河码头李断面共扣缴生态补偿金2670万元。

一、各市（含定州、辛集市）跨界断面COD水质及扣缴生态补偿金情况

石家庄市5个跨界断面，1个达标，3个断流，1个超标0.65倍，扣缴生态补偿金120万元；

承德市5个跨界断面，全部达标；

张家口市2个跨界断面，全部达标；

秦皇岛市7个跨界断面，3个达标，3个超标0.13-0.4倍，扣缴生态补偿金120万元；

唐山市6个跨界断面，全部达标；

廊坊市6个跨界断面，全部达标；

保定市4个跨界断面，全部达标；

沧州市7个跨界断面，3个达标，3个超标0.07-0.24倍，扣缴生态补偿金120万元；

衡水市5个跨界断面，2个达标，2个断流，1个未增加；

邢台市5个跨界断面，2个达标，2个超标0.38-2.35倍，扣缴生态补偿金780万元；

邯郸市5个跨界断面，3个达标，2个断流；

定州市2个跨界断面， 1个达标，1个断流；

辛集市1个跨界断面，超标0.25倍，扣缴生态补偿金60万元。

二、各市（含定州、辛集市）跨界断面氨氮水质及扣缴生态补偿金情况

石家庄市5个跨界断面，1个达标，3个断流，1个超标0.26倍，扣缴生态补偿金30万元；

承德市5个跨界断面，全部达标；

张家口市2个跨界断面，全部达标；

秦皇岛市7个跨界断面，6个达标，1个断流；

唐山市6个跨界断面，全部达标；

廊坊市6个跨界断面，5个达标，1个超标6.2倍，扣缴生态补偿金390万元；

保定市4个跨界断面，2个达标，1个断流，1个超标0.64倍，扣缴生态补偿金60万元；

沧州市7个跨界断面，3个达标，1个断流，1个未增加，2个超标1.25-1.29倍，扣缴生态补偿金180万元；

衡水市5个跨界断面，2个达标，2个断流，1个未增加；

邢台市5个跨界断面，2个达标，1个未增加，2个超标0.66-2.57倍，扣缴生态补偿金480万元；

邯郸市5个跨界断面，2个达标，2个断流，1个超标1.29倍，扣缴生态补偿金90万元；

定州市2个跨界断面，1个断流，1个超标6.62倍，扣缴生态补偿金420万元；

辛集市1个跨界断面，超标1.25倍，扣缴生态补偿金90万元。

三、各市（含定州、辛集市）跨界断面总磷水质及扣缴生态补偿金情况

石家庄市5个跨界断面，2个达标，3个断流；

承德市5个跨界断面，全部达标；

张家口市2个跨界断面，全部达标；

秦皇岛市7个跨界断面，全部达标；

唐山市6个跨界断面，全部达标；

廊坊市6个跨界断面，5个达标，1个超标2.25倍，扣缴生态补偿金150万元；

保定市4个跨界断面，1个达标，1个断流，2个超标0.075-0.725倍，扣缴生态补偿金90万元；

沧州市7个跨界断面，5个达标，1个超标0.15倍，扣缴生态补偿金30万元；

衡水市5个跨界断面，2个达标，2个断流，1个未增加；

邢台市5个跨界断面，1个达标，4个超标0.1-1.32倍，扣缴生态补偿金270万元；

邯郸市5个跨界断面，3个达标，2个断流；

定州市2个跨界断面，1个断流，1个超标1.32倍，扣缴生态补偿金90万元；

辛集市1个跨界断面，超标2.75倍，扣缴生态补偿金180万元。

四、自动监测站水质异常及扣缴生态补偿金情况

1月1日，石家庄市汪洋沟高庄水质监测站数据显示，COD超标10.15倍，扣缴生态补偿金1530万元；

1月4日和1月27日，邢台市滏阳河码头李水质监测站数据显示，COD超标2.48倍和4.85倍，共扣缴生态补偿金1140万元。

来源：微信公号“河北环保发布”

”

责任编辑：张义凌