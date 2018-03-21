除一名委员外 监察委正副主任和委员均来自中纪委

原标题：释新闻|新组建的国家监察委副主任和委员都由谁担任

继主任之后，国家监察委员会的6位副主任、10位委员3月21日经全国人大常委会的法律程序正式产生。

据新华社报道，3月21日举行的十三届全国人大常委会第一次会议分别经表决，任命刘金国、杨晓超、李书磊、徐令义、肖培、陈小江为国家监察委员会副主任，任命王鸿津、白少康、邹加怡、张春生、陈超英、侯凯、姜信治、凌激、崔鹏、卢希为国家监察委员会委员。

此前，在3月18日的十三届全国人大一次会议第六次全体会议上，中央政治局委员、中央书记处书记、中央纪委副书记杨晓渡当选为国家监察委员会主任。

组建国家监察委员会是深化党和国家机构改革的一部分。根据《深化党和国家机构改革方案》，将监察部、国家预防腐败局的职责，最高人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等反腐败相关职责整合，组建国家监察委员会，同中央纪律检查委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。国家监察委员会由全国人民代表大会产生，接受全国人民代表大会及其常务委员会的监督。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，同中央纪委合署办公的国家监察委首任领导团队中，主任、副主任均是十九届中央纪委副书记，而委员除卢希之外则都是中央纪委常委。

十九届中央纪委共有8位副书记。除身兼中央军委纪委书记的张升民上将外，其他7位副书记都担任国家监察委的主任或副主任职务。其中，杨晓渡担任国家监察委主任，6名中央纪委副书记刘金国、杨晓超、李书磊、徐令义、肖培、陈小江则担任国家监察委副主任。

十九届中央纪委共有19位常委。除中央纪委书记、副书记以及身兼中央军委纪委专职副书记的骆源少将之外，其他9位中央纪委常委都担任国家监察委委员职务，即此次获任的王鸿津、白少康、邹加怡、张春生、陈超英、侯凯、姜信治、凌激、崔鹏。

国家监察委委员卢希是十九届中央纪委委员，国家监察委组建之前担任最高检察院检察委员会副部级专职委员兼反贪污贿赂总局局长。根据十三届全国人大一次会议通过的国务院机构改革方案，最高检察院查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等反腐败相关职责已整合进新组建的国家监察委。

责任编辑：张义凌