辛识平：新时代属于每一个人

新华社北京3月21日电 题：新时代属于每一个人

辛识平

道出万众心声的话语，总是具有直抵人心的力量。聆听习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话，众多“金句”令人心潮澎湃。其中，“新时代属于每一个人”更是打动了无数人，引发强烈社会共鸣，成为这个春天最温暖的声音。

“人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。”在习近平总书记的这次重要讲话里，深厚的人民情怀一以贯之。不到5000字的讲话，80多次提及“人民”。这是人民领袖对人民的热情礼赞，也是对人民的庄严承诺。

“始终要把人民放在心中最高的位置，始终全心全意为人民服务，始终为人民利益和幸福而努力工作”，饱含深情的宣示，映照出中国共产党人为人民谋幸福的不变初心。从深入推进的脱贫攻坚战，到改善民生的务实政策，再到促进社会公平正义的有力举措，人们通过切身体会感受到，生活越来越有盼头，日子越来越有奔头。新时代的发展，是以人民为中心的发展，它让每一个人都有人生出彩的机会，让全体中国人民和中华儿女共享幸福和荣光，这正是人们对未来充满信心的底气所在。

时代属于人民，人民造就时代。新时代的新气象，汇聚无数人点点滴滴的努力，每一个人都是新时代的见证者、开创者、建设者。为村民脱贫奔走的村干部，托起超级工程的工人，坚守海岛的医务工作者，保家卫国的解放军战士……最近热映的纪录电影《厉害了，我的国》以影像的方式，讲述一个个普通人故事，展现了人民创造的伟大力量。正如习近平总书记指出的，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃是中国人民奋斗出来的，千千万万普通人最伟大。

人人都是主人翁，人人也是奋斗者，新时代是奋斗者的时代。今年两会上，广东代表团的全国人大代表米雪梅对习近平总书记感言：“我特别喜欢您新年贺词里的一句话，幸福都是奋斗出来的，这句话说到了我心坎上。”从女保安到企业客服部总监，奋斗改变了这位昔日“打工妹”的命运，让她和家人尝到了幸福的滋味。一句“梅花香自苦寒来”，寄托着习近平总书记对奋斗者的嘉许，点燃了无数打拼者的激情。

世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗。三代人接力守望，塞罕坝人创造了“荒原变林海”的人间奇迹；历经十年艰苦攻关，国产大飞机终于一飞冲天；吃尽苦头而依然坚持不懈，多少创业者终于迎来了事业的春天。艰难困苦，玉汝于成。奋斗是幸福的，也是艰辛的。唯有倾尽全力的拼搏、百折不挠的坚守、无怨无悔的奉献，我们才能实现人生的升华，让梦想之光照进现实。

80多年前，方志敏烈士在《可爱的中国》中写下这样的文字：“我们相信，中国一定有个可赞美的光明前途。……到那时，到处都是活跃跃的创造，到处都是日新月异的进步……”今天，可以告慰先烈的是，“可爱的中国”正在变成现实，我们迎来了实现民族复兴百年梦想的新时代。人人都当奋斗之人，人人都尽拼搏之力，13亿多中国人团结奋斗，就没有任何力量能够阻挡我们实现梦想的步伐。山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。新时代，属于自强不息、勇于创造的奋斗者。

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责任编辑：张建利