第二次中日韩教育部长会议在日本召开 陈宝生出席

原标题：第二次中日韩教育部长会议在日本召开

中新社东京3月21日电 （记者 吕少威）第二次中日韩教育部长会议21日在日本东京召开。中国教育部部长陈宝生、日本文部科学大臣林芳正、韩国副总理兼教育部长官金相坤出席了会议。会后，三国教育部长共同签署《第二次中日韩教育部长会议联合公报》。

会上，三国教育部长认为，中日韩三国同为亚洲重要国家，面临着共同的机遇和挑战。自三国部长首次会议于2016年在韩国召开以来，中日韩三方共同努力，扎实推进落实机制下有关合作倡议，三国教育合作总体进展顺利，成绩斐然，为促进三国人文交流、促进地区关系改善发挥了重要作用。三方将继续着力推动学生与青少年交流，拓展实施“亚洲校园”项目，并加强三国在多边框架下合作。

陈宝生表示，三国教育部应充分发挥教育在国家关系发展中作为粘合剂和润滑剂的独特作用，互学互鉴、携手前行，为本地区经济社会发展提供人才支持、智力支撑，为地区和平与发展增添“正能量”，为构建人类命运共同体作出贡献。

会前，陈宝生还分别会见了林芳正和金相坤，就进一步推进中日、中韩在高等教育、职业教育、青少年交流等领域务实合作深入交换了意见，并就《中日教育交流五年计划（2018-2022）》与日方达成一致。

第三次中日韩教育部长会议定于2019年在中国召开。（完）

责任编辑：张建利