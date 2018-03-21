中科院新发现:通过绿色途径利用天然气中有害气体

原标题：中国科学家新发现：通过绿色途径利用天然气中有害气体

中新社大连3月21日电 （王永进）中科院大连化学物理研究所（以下简称“大连化物所”）21日对外发布消息称，中国科学院院士、大连化物所催化基础国家重点实验室主任李灿，研究员宗旭、马伟光等人利用电催化技术将天然气中的二氧化碳和硫化氢资源化转化的相关研究取得进展，为天然气中有害气体的净化和资源化利用提供了一条绿色途径。

据介绍，天然气的主要成分为甲烷，同时伴随产生二氧化碳和硫化氢等酸性气体。这些气体通常是无用甚至有害的，对天然气的开采、运输、加工和使用造成困难。更为严重的是，上述高浓度酸性气体的存在，直接导致一些天然气田不能开发。将天然气中二氧化碳和硫化氢气体资源化转化利用不但可以“变废为宝”，且能解决天然气开采和使用的问题，是兼具经济和环境双重效益的理想策略。

大连化物所方面称，在该研究中，团队提出并实现了一种利用光电驱动将二氧化碳和硫化氢协同转化为化学品的策略，为天然气中有害气体的净化和资源化利用提供了一条兼具经济和环境效益的方法。

为解决能源和环境问题，李灿团队还致力于利用可再生能源资源化转化二氧化碳和硫化氢的研究，为解决天然气规模化开采、运输和应用提供了新的技术策略。

相关研究成果发表在《德国应用化学》（Angew.Chem.Int.Ed。）上。该研究工作得到了国家重点研发计划项目和国家自然科学基金委等项目的资助。（完）

责任编辑：张建利