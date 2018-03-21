中国50城年内土地出让收入同比涨60% 溢价率走低

原标题：中国50大城市年内土地出让收入同比涨60% 溢价率走低

中新社北京3月21日电 （记者 庞无忌）随着杭州、郑州等热点城市今年整体推地力度持续上升，中国土地市场在春节前后，仍然显示出活跃度不减的趋势。

中原地产研究中心21日发布的数据显示，今年以来，土地成交最为活跃的50个城市合计土地出让收入高达7760.8亿元（人民币，下同），与去年同期的4843.5亿元相比，上涨60.2%。

年内，土地出让收入最高的3个城市分别为：杭州、北京和苏州。其中，杭州土地出让收入达654亿元，同比上涨285%；北京达573亿元，同比上涨353%；苏州为506亿元，同比上涨153%。

此外，武汉、福州、广州、郑州、重庆、济南、天津等24个城市土地出让收入也超过100亿元。

值得注意的是，土地成交虽然依旧活跃，不过，受到调控影响，热点城市土地成交溢价率持续走低。中原地产首席分析师张大伟指出，多个热点城市土地成交溢价率在10%左右，明显低于过去两年平均30%的溢价水平。

克而瑞研究中心发布的统计数据也反映出类似的趋势。克而瑞研究中心分析师吴嘉茗指出，今年2月份，土地市场受到春节假期影响持续走低，大部分城市成交地块减少，不过部分城市赶在年前集中成交了较多土地，如上海、西安、武汉等地2月土地成交均较为活跃。此外，从供应角度来看，不少热点城市已经在2月下旬进入了新一年的供地节奏。

克而瑞研究中心发布的数据显示，2月份，尽管全国330个受监测城市土地供应建筑面积相比1月份出现下滑，但同比来看仍然有53%的涨幅。部分热点城市为缓解紧张的土地供求关系，今年整体推地力度持续上升。

溢价率方面，2月份，受监测城市整体土地成交溢价率为19.1%，环比再降6.6个百分点，刷新一年以来最低位水平。其中，一线城市2月平均溢价率仅有7.1%，多数地块为底价成交；二线城市溢价率也环比下降5个百分点，溢价率为15.2%。地价较高的城市如杭州、苏州、南京等溢价率都偏低；三四线城市溢价率也大幅下降，环比减少5.9个百分点，为30.2%，热点城市佛山、珠海等仍有高溢价地块成交，但大部分偏远地区三四线城市均以底价成交为主。（完）

责任编辑：张建利