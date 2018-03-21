王毅会见菲外长:将南海争议转变为促合作的正能量

原标题：王毅与菲律宾外长卡亚塔诺举行会谈

2018年3月21日，国务委员兼外交部长王毅在北京钓鱼台国宾馆与到访的菲律宾外长卡亚塔诺举行会谈。

王毅欢迎卡亚塔诺外长再次访华，表示卡是中国新一届政府成立后到访的首位外长，充分体现了中菲关系的重要性。

王毅说，当前中菲关系已进入近年来最好时期。这才是两个邻国相互交往的应有状态，符合两国和两国人民的共同利益，符合时代发展潮流和本地区各国的共同愿望。从2016年到现在，两国高层交往日益密切，政治互信持续增强，各领域合作全面恢复和发展，双方已签署40项合作文件，合作潜力得到迅猛释放。去年，中菲两国贸易额突破500亿美元，中国跃升为菲律宾第一大贸易伙伴，对菲投资也同比增长67%。尤其值得一提的是，去年中菲关系实现了两个“100万”，一是中国从菲律宾进口了100万吨热带水果。二是中国赴菲游客达到100万人次。这两个“100万”为两国尤其是菲律宾民众带来了实实在在的利益。两国关系之所以能取得这些成果，首先来自于两国元首的正确和有力引领。杜特尔特总统同习近平主席就发展两国关系达成一系列重要共识。中方欢迎杜特尔特总统下月来华出席博鳌亚洲论坛年会，相信此访将进一步促进两国关系发展。

王毅表示，近年来中菲关系最重要的一条经验，就是通过对话协商妥善处理南海问题，有力维护两国关系大局，并为拓展两国合作创造良好氛围。对于这一点，双方都同意应继续加以坚持和维护。下一步，中菲双方将重点推进以下四方面合作：

一是推进“一带一路”合作。中菲两国隔海相望，菲律宾自古就是海上丝绸之路的重要一站。在共建“一带一路”的历史新时代，菲律宾理应成为重要的参与者和受益者。

二是推进人文交流合作。双方将在持续推进安全与发展两大支柱性合作的同时，打造人文交流的“第三大支柱”，筑牢两国民意基础，为两国关系长期稳定发展提供坚实保障。

三是推进海上对话合作。双方将充分发挥南海问题双边磋商机制和海警海上合作机制作用，加强海上对话，通过平等友好协商，积极稳妥推动海上油气勘探等合作，将南海争议从阻碍两国关系发展的负能量，转变为促进两国友好合作的正能量。

四是推进区域一体化合作。中国是东盟最坚定的支持者和东亚合作最积极的参与者。今年8月菲律宾将接任中国—东盟关系协调国。双方将共同努力，实施好中国—东盟建立战略伙伴关系15周年纪念活动，为区域一体化注入新动力。中方愿加大对东盟东部增长区的投入，搭建中国—东盟合作的新平台，以更具体举措支持东盟共同体的建设。

卡亚塔诺转交了杜特尔特总统致习近平主席的贺信，并热烈祝贺中国全国“两会”成功召开。卡亚塔诺表示，杜特尔特总统和菲律宾政府高度重视菲中关系，支持中方“一带一路”倡议，赞赏并感谢中方大力支持菲方维护国内稳定和加快发展。菲方愿同中方密切合作，积极落实两国元首共识，深化各领域务实合作，积极推进海上合作，推动菲中关系持续深入发展。

责任编辑：张建利