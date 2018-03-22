机构改革方案解读：合并归类重组 改革力度空前

原标题：专家解读机构改革方案：合并归类重组 改革力度空前

中新社北京3月21日电 （记者 马海燕）备受关注的《深化党和国家机构改革方案》21日对外公布。有关专家指出，全面加强党的领导，构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系，成为此次改革的最大特点。

该方案分别对深化党中央机构改革、全国人大机构改革、国务院机构改革、全国政协机构改革、行政执法体制改革、跨军地改革、群团组织改革、地方机构改革等进行了全方位论述。

1981年以来，党中央部门于1982年、1988年、1993年、1999年集中进行了4次改革，国务院机构于1982年、1988年、1993年、1998年、2003年、2008年、2013年集中进行了7次改革。

此间专家认为，与以往机构改革主要涉及政府机构和行政体制不同，这次机构改革是全面的改革，包括党、政府、人大、政协、司法、群团、社会组织、事业单位、跨军地，中央和地方各层级机构。本轮机构改革力度之大，调整部门之多，前所未有。

“党和国家机构改革同时并行，并将党的领导置于突出位置，统筹设置党政机构，成为本次机构改革的突出特点。”中共中央党校教授张希贤告诉记者，加强党对各领域各方面工作的领导，是深化党和国家机构改革的首要任务，也是为了确保改革的各项任务能够深入推进。这次机构改革中将一些职能相近、联系紧密的政府机构并入党的机构或归党管理，是为了统筹设置，整合资源，优化力量，增强党的执政能力和领导力。

在国家行政学院教授汪玉凯看来，此次机构改革可以用“合并了一些机构、归类了一些机构、重组了一些机构”来概括。

合并，是将职能相近的部门合并或合署办公。汪玉凯表示，将中央直属机关工作委员会和中央国家机关工作委员会的职责整合，组建中央和国家机关工作委员会；将中央党校和国家行政学院的职责整合，组建新的中央党校（国家行政学院）；将中央党史研究室、中央文献研究室、中央编译局的职责整合，组建中央党史和文献研究院等等。

归类，是理顺关系，将业务相近的部门归口管理。汪玉凯说，中央机构编制委员会办公室、公务员工作归中央组织部统一管理；新闻出版工作、电影工作归中央宣传部统一管理；国家民族事务、宗教、侨务工作归中央统战部统一管理等。

重组，是把原来跨部门领导的一些业务相近的职能重新组合，统一管理。汪玉凯表示，自然资源部、生态环境部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会等机构的组建，大都包括以往两个或两个以上部委部分职能部门的合并。即使没有变更名字的科学技术部、司法部、审计署、国家知识产权局等机构，职能也有了新的调整和补充。

有一些机构的名字在这次机构合并中将不复存在。如国务院三峡工程建设委员会及其办公室、国务院南水北调工程建设委员会及其办公室、国家粮食局、国务院法制办公室、国有重点大型企业监事会、国家安全生产监督管理总局、国家卫生和计划生育委员会、国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局、环境保护部等，这些部委的职能被拆分并入其他部门。改革后，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门26个，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个。

汪玉凯表示，随着改革的深入推进和社会主要矛盾的转变，政府职能也要合并重组，是现实所需。这些合并、归类、重组都是以推进党和国家机构优化协同高效为着力点，更加注重系统性、整体性、协同性，更加需要理顺各部门、各单位职责，激发群团组织和社会组织活力，增强人民军队战斗力，使各类机构有机衔接、相互协调。

从公布的方案可知，每个机构的改革都关联多个部门，可谓牵一发而动全身，因此需要配合联动。此次方案给出的时间表是：中央和国家机关机构改革要在2018年年底前落实到位。省级党政机构改革方案要在2018年年底前机构调整基本到位；所有地方机构改革任务在2019年3月底前基本完成。

有关专家认为，此次机构改革涉及诸多部门和个人利益调整，更关系着中国长远发展行稳致远，更需上下一心，协同推进。（完）

责任编辑：张建利