载中国船员船只大马倾覆 潜水员预计今早投入救援

原标题：马一载中国船员挖沙船翻船 潜水员预计今早投入救援

中新网3月22日电 一艘载有16名中国船员的挖沙船21日在马来西亚柔佛州麻坡巴冬水域翻船。据中国驻马来西亚使馆网站通报，领保官员已于21日傍晚抵达当地，与搜救总指挥、海警负责人、马方船务公司总代理等核实情况，紧急商谈搜救事宜。

据悉，马来西亚海军紧急调遣专业潜水员从西马北部赶赴事发地点，预计今早6时投入救援。应马来西亚海事局紧急请求，中国海上搜救中心下属的广东省海上搜救中心紧急派出包括潜水员在内的7名人员将抵马协助搜救。

目前，已经获救的3名船员情况良好。中国船主及遇险船员家属已获悉并正在赴马途中。

责任编辑：张建利