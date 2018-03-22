赴大陆求学在台成风潮 网友:想成世界一流去大陆

原标题 赴大陆求学在台成风潮 台网友：想成世界一流去大陆

中新网3月22日电 据台湾“中时电子报”报道，大陆方面宣布惠台31条措施后，赴大陆求学就业的话题在台湾引起热议。不仅学习成绩优异的学生抢进大陆大学，连高职毕业生的未来，也在思索赴大陆求学的可能性。有台湾网友称“要想成为世界一流，就去大陆。”

资料图：职业学校技能大赛。 武俊杰 摄

一位台湾家长在网上发文表示，台湾前途堪虑，如果孩子到大陆就读，是否比待在台湾好？该文随即引起台湾网友的广泛讨论。

该家长发文表示，再过一年，念某高职汽修科二年级的儿子就要毕业，但想到台湾的环境对下一代年轻人越来越苛刻，对孩子的未来感到非常忧心。由于有亲人愿意资助到大陆就读的费用，因此想问问网友意见。

熟悉大陆情况的台湾网友纷纷提出建议。有人提到，“如果你的孩子有强韧的潜力，那去见识见识人海中怎么各凭本事拼出头，这不是坏事。”，“想成为世界一流就去大陆”、“怕竞争又对新技术没兴趣，那就待在台湾，想成为世界一流，就去大陆。”

一位似乎深谙大陆技职现况的网友指出，大陆有一所汽修科技职业学校，学生还没毕业，就有一堆大型汽修厂来面试，据他了解，每个技师的起薪至少4.5万元新台币，每年调薪并且发奖金，实领大多破百万元新台币。

持相同看法的人也说，“世界各国的车厂都以大陆为主要市场，最新款的车都是以大陆为优先推出，在大陆修车待遇绝对比在台湾好太多，13亿的车子给你修，还怕没生意做吗？”

责任编辑：张岩