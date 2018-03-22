商务部谈美301调查：将采取所有必要措施捍卫权益

原标题：商务部回应美301调查：必将采取所有必要措施捍卫合法权益

商务部条法司负责人就美可能近期公布301调查结果发表谈话：

我们注意到，最近有报道称，美方将很快公布对华301调查结果并可能对中国采取限制措施。关于301调查，中方已多次表达立场，我们坚决反对美方这种单边主义和贸易保护主义行径。中方绝不会坐视合法权益受到损害，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。

习近平主席指出，经贸关系是中美关系的“压舱石”和“推进器”。两国建交近40年，贸易规模增长了232倍，双向投资累计超过2300亿美元。美国业界普遍对美方单边行动感到担忧，已有45家美商协会明确提出反对意见。

我们希望美方能够认清中美经贸关系互利共赢的本质，不要做出损人害己的举动。

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责任编辑：张玉