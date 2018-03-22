台官员谈日驱台渔船:他们“执法有据”台抗议无效

原标题 台官员谈日驱台渔船：他们“执法有据”台方抗议无效

“台驻日代表”谢长廷（图源：东森新闻云）

海外网3月22日电 台立法机构22日邀请“驻日代表”谢长廷回台就“台湾渔船遭日本驱逐事件”作最新报告，谢长廷在报告中指出，“台驻日代表处”接获通报后，即向日方查证相关事实，明确向日方表达“捍卫渔民安全”的立场，并提出严正抗议，而日本方面则坚称其执法有据，对于台方的抗议不予接受。

据台湾“东森新闻云”报道，台立法机构22日邀请台外事部门负责人吴钊燮、谢长廷等人，就“3月4日日本公务船喷水驱赶台湾渔船事件”的最新谈判进程作报告回应。谢长廷指出，台湾与日本在海上运输及渔业等领域往来频繁，近年双方交流与合作关系日益密切，但偶有渔业纠纷发生，成为影响“台日”关系的不确定因素。谢长廷表示，事件发生的第二天，“台驻日代表处”就台湾渔船遭日本船舰打水炮威胁事件提出抗议。日方6日回应称，日方“执法有据”，不接受来自台方的抗议。 日方表示，台湾渔船3日至4日连续在日本“专属经济海域”内“违法作业”，并无视日方停船指示而驶离，日方“执法有据”，因此无法接受台湾“作为过当”的质疑。

谢长廷最后进一步指出，“台日”渔业作业问题的立场还有差距，双方在各执己见的同时，仍应充分利用“‘台日’渔业委员会”等对话机制持续沟通协调。此外，台湾方面也应加强对台湾渔民的宣传教育，最大限度避免此类擦枪走火状况的发生。

台湾渔船被日方舰艇水炮威胁 台当局被疑“装聋作哑”

据台湾《联合报》报道，一名台网友4日通过社交媒体表示，其海钓船出海海钓却“差点被押到日本”，多亏台湾海巡队派出2艘军舰和2艘海巡舰艇救援才平安返回。相关业者证实表示，他们没有去到对方海域却被打水炮威胁。

据报道，该海钓船为宜兰苏澳地区海钓业者所有，4日下午航行至苏澳外海、仍未到钓鱼岛邻近海域，却遭日本船舰做出攻击性举动，所幸台湾海巡舰艇驰援。该网友在贴文下方留言表示“日本船看到海巡舰艇来立马转弯跑”，并上传照片和视频为证。

对此台“海巡署海洋巡防总局”表示，由于“事涉敏感”，一切都在查证中，现阶段暂不方便对外说明，不过基于保护渔民立场，下午有出动舰艇护渔。

台统派团体抗议日方驱赶台湾渔船，请求解放军保护。（图源：台媒）

台统派团体抗议日方强驱台湾渔船：请求解放军保护

对于台湾渔船遭日方驱离，台当局第一时间称己方渔船若违规要惩处，台湾新党新思维中心主任侯汉廷通过社交媒体表示，“还没上谈判桌，就先说自己有错，还抗议什么？后续的渔业协议，还谈什么？渔船有没有违规，这是台湾内部的事情。但是第一时间，这些话都不必提，台方应该直接向日方抗议。民进党现在当然也嘴上喊喊抗议，太软弱。”

台湾“爱国同心会”等团体8日前往“日本台湾交流协会”抗议，抨击日本“蛮横的强盗行径”，并扔鸡蛋抗议。“爱国同心会”会长周庆峻高喊“中国人不能被欺侮”，主张若蔡当局不能保护台湾，则“请求解放军来保护台湾老百姓”。“中华全球华人琉球之友协会”理事长连石磊也表示，若日本政府一再“侵门踏户”，抗议绝不终止。抗议民众随后还前往台外事部门抗议，要求台外事部门“硬起来”。

责任编辑：张岩