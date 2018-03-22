台湾中山高速发生4车连环相撞事故 致2死3伤

原标题：台湾一高速公路发生4车连环相撞事故 致2死3伤（图）
中新网3月22日电 据台湾《联合报》报道，台湾中山高速公路云林西螺路段今日（22日）上午发生4车连环相撞事故，造成2人死亡3人受伤。
台湾中山高速公路云林西螺路段22日上午发生4车连环相撞事故，造成2人死亡3人受伤。图片来源：台湾《联合报》
事故发生在上午近11时，地点在中山高速公路南向229.5公里云林西螺路段，油罐车、货柜车、大货车、小客车等4车连环相撞，导致2死3伤，并造成从西螺到彰化县溪州路段拥堵。
交警方面表示，4辆车追撞在一起，目前还在厘清肇事原因，其中小客车驾驶员送云林台大医院已死亡，另一名驾驶员送彰化基督教医院也伤重不治，另有3人受伤，正在救治中。
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