台退役军官抗议活动意外坠亡 当局发奖状遭吐槽

原标题：退休台军官反年金改革活动中坠亡 当局奖状遭吐槽

中新网3月22日电 据台湾“中时电子报”报道，退休台军上校缪德生本月初因抗议蔡英文当局年金改革而意外坠楼身亡。台湾地区领导人蔡英文日前颁发“旌忠状”，理由是“积劳病故”，有民众称，“人都死了还在羞辱”。

退休台军上校缪德生因抗议蔡英文当局年金改革而意外坠楼身亡。图片来源：中时电子报。

“蓝天行动联盟”秘书长、退休上校缪德生，上月27日参与反年改抗争活动，攀爬台湾立法机构大院外墙欲插旗时，不慎从2楼高度摔落地面，虽紧急送医救治，本月5日下午2时许仍不幸拔管离世，享年62岁。家属今天（22日）在台北市第一殡仪馆景行厅为谬德生举办告别式。

前台湾地区领导人马英九、国民党主席吴敦义等蓝营领袖，台湾当局防务部门负责人严德发、参谋部门负责人李喜明等军方高层都到场致哀。台军还颁发“旌忠状”，颁发者是蔡英文与行政部门负责人赖清德。

对于缪德生旌因“积劳病故”获颁“旌忠状”，一些台湾民众在社交网站留言称：“缪德生上校原来是‘积劳病故’啊？所以那天全台电视观众全都中了邪，看到的都是幻觉？”、“人都死了，还在羞辱”。

责任编辑：桂强