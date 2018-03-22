香港百万富翁人数突破100万 每7人就有1位

原标题：香港百万富翁人数突破100万人 每7位港人就有1位

中新网3月22日电 据港媒报道，花旗银行今日（22日）发表一份报告指出，2017年香港新增逾20万名百万富翁（拥有100万港元或以上流动资产），总人数升至100.8万人，即每7位香港人便有1个百万富翁。

资料图：航拍高楼林立的香港维港两岸。 中新社记者 谢光磊 摄

花旗银行今日发表香港千万富翁调查报告。报告指出，2017年香港有6.8万名拥有1000万或以上港元流动资产的人士，增幅15%，平均年龄58岁；去年亦新增逾20万名百万富翁，人数升至100.8万人，即每7位香港人便有1个百万富翁。

花旗银行委托香港大学社会科学研究中心于去年9月至11月间，电话随机访问了4139名香港居民，年龄21岁至79岁。

报告同时发现，香港千万富翁的流动资产主要分布于现金及股市，分别占36%及27%。物业方面，84%持有本地物业、39%持有海外包括中国内地物业。

报告称，财富来源方面，“千万富翁”有55%为薪酬收入，20%为经营生意所得，17%是投资所得。

责任编辑：桂强