中国空间站工程全面展开 今年组织预备航天员选拔

原标题：我国空间站工程全面展开
中国载人航天工程新闻发言人日前表示，随着2017年空间实验室飞行任务圆满收官，我国载人航天工程第三步任务——空间站工程已全面展开，各项研制建设工作正稳步推进。
我国载人航天工程自1992年立项实施以来，圆满完成了前两步目标任务，突破掌握了载人天地往返、空间出舱和交会对接等载人航天基本技术，验证了货物运输和推进剂在轨补加，以及航天员中期驻留等空间站建造和运营的关键技术，开展了较大规模的空间科学和应用试验等，为第三步空间站研制建设奠定了坚实基础。
今年是我国载人航天工程第三步任务的关键之年。空间站核心舱将完成设备齐套及舱体总装，相关大型地面联合试验逐步展开。为满足空间站任务需求，上半年将组织开展第三批预备航天员的选拔工作，其中既包括航天驾驶员，也包括航天飞行工程师。应用系统相关载荷将完成阶段性研制工作，载人飞船和货运飞船后续产品正在按计划生产。
中国载人航天一贯重视国际交流与合作。今年，中国载人航天工程办公室将与联合国外空司联合发布空间站任务合作机会并开展项目征集工作，与欧空局联合开展舱段合作交流，还将与有关国家探讨载人月球探测技术方案联合论证工作。
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