原标题：《芳华》《战狼2》等获导演协会2017年度奖提名

王小帅、章明、张建亚、杨凤良、尹力、李汉龙、李少红、赵薇、陆川、程耳合影（从左到右）

中新网北京3月23日电（记者 张曦）22日，第九届中国电影导演协会2017年度奖提名晚宴在北京举行，协会会长李少红，副会长冯小刚，执委尹力、王小帅、赵薇，初评评委陆川、滕华涛、刘杰的电影界人士出席助阵。热门电影《芳华》《战狼2》均获多项提名。

中国电影导演协会年度奖由中国电影导演协会主办、370多位电影导演积极倡导及参与，本着公平公正、尊重电影本体、立足导演视角、注重电影贡献的原则，坚持从最专业的角度评析年度国产电影作品，以促进中国电影事业健康持续发展。

初评评委陆川、滕华涛、刘杰与毕马威合伙人雷江交接提名结果

晚宴现场，初评主席陆川表示：“初评时我们五个评委争论得很激烈，这次评选的想法之一便是为导演和中国电影在评选，力争做到多元化和不留遗珠。”对于青年导演的电影新作，陆川说：“青年人是每个行业的希望，全力支持他们是应该做的，每年都能看到很多青年导演拍出优秀的作品。”

江平和王小帅共同上台揭晓2017年度贡献影人，今年的荣誉获得者是韩三平导演。王小帅说：“他在导演工作之外，一直在帮助年轻人。在我当导演的过程中韩导给我提供了很多支持，像我的首部电影《扁担姑娘》他就是制片人。”

导协终评评委赵薇

活动当晚，第九届中国电影导演协会2017年度奖提名名单和终评委团均隆重公布，由张艺谋任终评主席，张建亚、李少红、杨凤良、尹力、章明、陆川、赵薇、程耳任终评委。

李少红代表终评委上台致辞：“每一年终评委的工作都很艰巨，好电影都太多了，很多时候很难选择。我们评选时也会有复活和复议的环节，希望没有遗珠，选出好电影。”

江平（左）、王小帅（右）

提名名单：

年度导演

冯小刚 《芳华》

陈凯歌 《妖猫传》

吴京 《战狼2》

文晏 《嘉年华》

张杨 《皮绳上的魂》

年度影片

《芳华》

《战狼2》

《嘉年华》

《妖猫传》

《皮绳上的魂》

年度男演员

黄轩 饰 刘峰 《芳华》

段奕宏 饰 余国伟 《暴雪将至》

田壮壮 饰 尹孝平 《相爱相亲》

涂们 饰 老杨 《老兽》

范伟 饰 丁务源 《不成问题的问题》

年度女演员

张艾嘉 饰 岳慧英 《相爱相亲》

周冬雨 饰 顾胜男 《喜欢你》

周迅 饰 方兰 《明月几时有》

钟楚曦 饰 萧穗子 《芳华》

文淇 饰 小米 《嘉年华》

年度青年导演

周子阳 《老兽》

韩寒 《乘风破浪》

田羽生 《前任3 ：再见前任》

大鹏 《缝纫机乐队》

王冉 《闪光少女》

年度编剧

梅峰、黄石《不成问题的问题》

文晏 《嘉年华》

董越 《暴雪将至》

周子阳 《老兽》

游晓颖 《相爱相亲》

年度奖杰出贡献导演

韩三平（完）

责任编辑：张建利