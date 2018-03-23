原标题：《芳华》《战狼2》等获导演协会2017年度奖提名
中新网北京3月23日电（记者 张曦）22日，第九届中国电影导演协会2017年度奖提名晚宴在北京举行，协会会长李少红，副会长冯小刚，执委尹力、王小帅、赵薇，初评评委陆川、滕华涛、刘杰的电影界人士出席助阵。热门电影《芳华》《战狼2》均获多项提名。
中国电影导演协会年度奖由中国电影导演协会主办、370多位电影导演积极倡导及参与，本着公平公正、尊重电影本体、立足导演视角、注重电影贡献的原则，坚持从最专业的角度评析年度国产电影作品，以促进中国电影事业健康持续发展。
晚宴现场，初评主席陆川表示：“初评时我们五个评委争论得很激烈，这次评选的想法之一便是为导演和中国电影在评选，力争做到多元化和不留遗珠。”对于青年导演的电影新作，陆川说：“青年人是每个行业的希望，全力支持他们是应该做的，每年都能看到很多青年导演拍出优秀的作品。”
江平和王小帅共同上台揭晓2017年度贡献影人，今年的荣誉获得者是韩三平导演。王小帅说：“他在导演工作之外，一直在帮助年轻人。在我当导演的过程中韩导给我提供了很多支持，像我的首部电影《扁担姑娘》他就是制片人。”
活动当晚，第九届中国电影导演协会2017年度奖提名名单和终评委团均隆重公布，由张艺谋任终评主席，张建亚、李少红、杨凤良、尹力、章明、陆川、赵薇、程耳任终评委。
李少红代表终评委上台致辞：“每一年终评委的工作都很艰巨，好电影都太多了，很多时候很难选择。我们评选时也会有复活和复议的环节，希望没有遗珠，选出好电影。”
提名名单：
年度导演
冯小刚 《芳华》
陈凯歌 《妖猫传》
吴京 《战狼2》
文晏 《嘉年华》
张杨 《皮绳上的魂》
年度影片
《芳华》
《战狼2》
《嘉年华》
《妖猫传》
《皮绳上的魂》
年度男演员
黄轩 饰 刘峰 《芳华》
段奕宏 饰 余国伟 《暴雪将至》
田壮壮 饰 尹孝平 《相爱相亲》
涂们 饰 老杨 《老兽》
范伟 饰 丁务源 《不成问题的问题》
年度女演员
张艾嘉 饰 岳慧英 《相爱相亲》
周冬雨 饰 顾胜男 《喜欢你》
周迅 饰 方兰 《明月几时有》
钟楚曦 饰 萧穗子 《芳华》
文淇 饰 小米 《嘉年华》
年度青年导演
周子阳 《老兽》
韩寒 《乘风破浪》
田羽生 《前任3 ：再见前任》
大鹏 《缝纫机乐队》
王冉 《闪光少女》
年度编剧
梅峰、黄石《不成问题的问题》
文晏 《嘉年华》
董越 《暴雪将至》
周子阳 《老兽》
游晓颖 《相爱相亲》
年度奖杰出贡献导演
韩三平（完）
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