原标题：外媒关注中国测试无人坦克：或打造无人装甲兵团

英国《每日电讯报》网站3月21日发表题为《在对人工智能军事技术的最新尝试中，中国测试无人坦克》的报道称，随着中国寻求对武装力量进行革新，中国透露正在测试无人坦克。这些坦克可能装有基于人工智能的系统。

▲相关报道截图

报道称，中国中央电视台播出了一个简短的电视片段：一辆老旧的59式坦克装备了新型遥控技术装置，坐在附近操作台上的一名军人似乎在驾驶它。

中国媒体说，中国军队正在研究如何让坦克同飞机与卫星建立网络，让无人坦克以比有人驾驶坦克更迅速和致命的方式作战。

防务专家说，作为解放军一项重大改革的一部分，无人坦克似乎是中国军队对无人技术的最新尝试。59式坦克曾经是中国陆军的骨干力量，但很快就要退出现役了。

▲59式主战坦克

本月早些时候，中国宣布，2018年的国防支出将达到1.11万亿元人民币，增长8.1%。中国政府的目标是，到2050年成为一个全球超级大国。

报道称，这种无人坦克尚未准备开往战场。有中国媒体认为，中央电视台的报道证明中国已经解决坦克无人化行进操作的问题，但要想达到与有人驾驶坦克一样的战斗水平，还有很多技术难题需要克服。

▲图片来源：央视新闻

IHS简氏信息集团的陆战平台分析家塞缪尔·克兰尼-埃文斯说，中国有着试验无人车辆的历史。过去，中国军方展示了一些小型侦察机器人、无人机，以及可以组成无人补给车队的无人驾驶卡车。但这次是对无人驾驶坦克的首度报道。

他说：“很难说他们为什么这么做，但我们知道，他们正在全面推进军队现代化，打造很多新技术是必然的。”

▲解放军JPY-02炮兵校射侦察无人机

报道称，中国人并未选择更新型的战车进行无人化测试，而是将过时的59式坦克选为测试平台。这名专家表示，这样做的原因目前还不清楚。

他说：“他们可能正在开发有关技术以控制无人坦克，这样他们就可以将该技术运用于更先进的平台。”此外，中国可能正在考虑将这些坦克用作战斗初期的补充火力。

他认为：“它们的装甲的确无法满足现代战场的要求。但只有在车里有人的时候这才是问题。他们可以利用这种无人坦克作为补充火力的一种途径。”

报道称，其他国家的军方也考虑使用无人坦克的可能性，但在如何应用它们的问题上遇到了困难。

另据德国之声电台网站3月21日报道，中国中央电视台的画面显示，中国正在测试可能装有人工智能的无人坦克。

▲资料图片：2017年7月30日，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在位于内蒙古的朱日和训练基地举行。

画面显示，一辆59式坦克正在被遥控驾驶。有媒体表示，这是中国自制的无人坦克首度呈现在大众眼前。59式坦克生产数量庞大，且服役时间相当长。

防务专家表示，大量面临退役的59式坦克可以改造成无人装甲兵团，在解放军的战斗序列中发挥余热。有报道指出，无人坦克可以融合来自卫星、飞机或潜艇获得的各种目标信息，将能与其他无人装备协同作战。

报道表示，中国军事现代化的快速脚步引起世界关注。除了无人军事装备，中国正积极研发隐形战斗机和新型航空母舰。

责任编辑：张建利